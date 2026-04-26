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    區間車無障礙廁所裸男「洗澡」 鐵警局調監視器追查究辦

    2026/04/26 16:04 記者王冠仁／台北報導
    1名男乘客在台鐵列車上的無障礙廁所（見圖）洗澡。（記者王冠仁翻攝）

    1名男乘客在台鐵列車上的無障礙廁所（見圖）洗澡。（記者王冠仁翻攝）

    今天有民眾搭乘台鐵列車時，赫然發現車上不斷有水從無障礙廁所內地板漫溢出來，於是通報列車長；列車長開門查看，居然有一名男子在廁所洗澡、全身赤裸。對此，鐵路警察局表示，目前正在調閱監視器畫面，追查該名男子的身分與行蹤，依法究辦。

    目擊民眾指出，今天搭乘1136次區間車時，發現列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷從裡面流出，導致整個車廂都是水，一旁乘客撥打電話尋求列車長協助。該名男子躲在無障礙廁所內洗澡，待列車長到場、開廁所門後，還撞見光溜溜的乘客，隨即關上門並請該男子穿好衣物、離開廁所。

    台鐵也說，因列車長需立即處理車內清潔，未能及時攔阻該名旅客等候鐵路警察於台北站上車處理。該旅客行徑已違反「鐵路運送規則」第4條及第27條規定，台鐵將提供監視器畫面通報鐵路警察局偵辦。

    鐵警局說，雖然員警到場後該名男子已經離開，但警方後續將調閱監視器釐清案情，依法究辦。

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    火車廁所洗澡！ 台鐵區間車廂積水 列車長開門「撞見裸男」

    目擊民眾表示，搭乘台鐵區間車時，有人在無障礙廁所洗澡導致流水溢出，車廂地板都是水。（民眾「23_lyxnnn」授權提供）

    目擊民眾表示，搭乘台鐵區間車時，有人在無障礙廁所洗澡導致流水溢出，車廂地板都是水。（民眾「23_lyxnnn」授權提供）

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