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    首頁 > 生活

    火車廁所洗澡！ 台鐵區間車廂積水 列車長開門「撞見裸男」

    2026/04/26 14:11 記者黃宜靜／台北報導
    目擊民眾表示，搭乘台鐵區間車時，有人在無障礙廁所洗澡導致流水溢出，車廂地板都是水。（民眾「23_lyxnnn」授權提供）

    目擊民眾表示，搭乘台鐵區間車時，有人在無障礙廁所洗澡導致流水溢出，車廂地板都是水。（民眾「23_lyxnnn」授權提供）

    竟有旅客在台鐵列車上的廁所洗澡！有民眾在社群上傳影片 指出，今天搭乘1136次區間車時，列車上的無障礙廁所緊閉，有人在火車上洗澡整個車廂都是水，尋求列車長協助後，只見一名身穿藍色上衣、深色短褲男子走出，「洗的非常開心，一臉洋溢哈哈哈哈哈」，有趣經歷引發網友討論。

    原PO表示，今天搭乘1136次區間車時，發現列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷從裡面流出，導致整個車廂都是水，一旁乘客撥打電話尋求列車長協助。該名男子躲在無障礙廁所內洗澡，待列車長到場、開廁所門後，還撞見光溜溜的乘客，隨即關上門並請該男子穿好衣物、離開廁所。

    光是4月一個月，台鐵就已經發生3次淹水或洗澡的情況，20日下午3點多，2538次區間車因旅客開廁所水龍頭沒關導致車廂淹水，導致列車延誤30分鐘；25日中午12時，115次自強號發現有旅客在廁所洗澡，列車長廣播點名勸導勿在列車洗澡，該次無造成誤點；今天則又發生旅客在廁所洗澡情況。

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