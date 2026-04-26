工程師變身反詐高手 竹縣創新Debug實境遊戲防堵詐騙

新竹縣「詐騙 Debug！反詐奇謀大會獅」活動，警察局長林建隆擔任終極關主。（圖由新竹縣警察局提供）

當詐騙集團遇上工程師！「詐騙 Debug！反詐奇謀大會獅」活動，今天上午假新竹縣成功國中體育館展開，有別於傳統宣導，竹縣警察局以高科技工程師最熟悉的「Debug（除錯）」概念，將常見的詐騙手法轉化為大型實境桌遊闖關，人氣職籃新竹御嵿攻城獅也來助攻，吸引台積電等8支竹科企業工程師組隊捉對廝決！

竹縣警局指出，詐騙集團套路相當多，身處「科技聚落」，反詐、識詐當然也要融入。今日活動就是以工程師最熟悉的「Debug（除錯）」概念為主軸，就像開發程式找出漏洞、修正錯誤一樣，民眾也需要具備看穿話術漏洞、辨識可疑訊息的能力。

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包含台積電、瑞昱半導體、遠東新世紀、台灣應材、欣興電子、敦陽科技、奕力科技、原相科技、全科科技、禪才科技、宜特科技等8支竹科企業工程師組成隊伍，在限時內針對「假投資」、「假交友」、「色情應召詐財」、「釣魚簡訊」等詐騙關卡捉隊廝殺。

除了工程師親上火線競技，現場也設置親子版「警政體驗村」，包含霹靂小組特勤裝備展示、交通隊警用重機拍照，少年隊學生族群防詐與地政處不動產詐騙防制宣導，讓防詐教育從小扎根。

警察局長林建隆擔任終極關主，並請來攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」熱力開場，點燃全場氣氛。競賽結果，由瑞昱半導體「RTK歌沐足？」奪下冠軍，敦陽科技「想匯款對不隊」與原相科技「原相科技環原真相反欺詐」分列二、三名。球員梁瀚、徐小龍及啦啦隊成員霖霖、Queena、口水、張愛出席頒獎，賦予反詐活動如同運動賽事般的榮耀感。

打詐儀錶板今年3月顯示，新竹縣單月詐欺財損創新低，首次降低至1億元以下，相較最高峰9.9億大幅減少90.2%。縣長楊文科特別偕同縣府團隊出席，多位民意代表也共襄盛舉。

警察局提醒，詐騙集團常以高獲利、高報酬、假冒官方或名人等投資話術包裝陷阱，誘使民眾提供個資、操作網銀、轉帳匯款或投資虛擬貨幣。近期更發現網路購物詐欺案件變多，民眾運用「7-11 賣貨便」或「全家好賣+」交易時，如遇對方謊稱尚未完成「實名認證」、「金流驗證」需聯繫客服處理異常交易，務必提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹縣「詐騙 Debug！反詐奇謀大會獅」活動，人氣職籃新竹御嵿攻城獅也來助攻，吸引台積電等8支竹科企業工程師組隊捉對廝決！（圖由新竹縣警察局提供）

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