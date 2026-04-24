搶匪闖中信銀劫1000萬！北檢火速分案 將追查有無共犯

警方荷槍實彈將林姓嫌犯帶回警局偵訊。（記者鄭景議攝）

30歲林姓男子今日下午攜帶BB槍及假手榴彈，到北市大安區中國信託忠孝分行搶劫，林男挾持行員，前往金庫取出約1000萬元現金。警方獲報後3分鐘內趕抵，經約15分鐘對峙成功壓制逮捕搶匪。台北地檢署已完成分案，全案朝加重強盜等罪偵辦，並持續追查有無共犯及犯案動機。

30歲林姓男子今日下午3時許帶著行李箱、BB槍及假手榴彈，前往台北市大安區忠孝東路上的中國信託忠孝分行搶劫，銀行余姓女經理一開始即遭林男挾持，只好配合林男前往金庫取出約1000萬元現金，林男火速裝進行李箱。警方接獲通報立即啟動快打機制，封鎖周邊區域並進行應對。經警方強勢介入後，成功壓制嫌犯，人質安全無虞。

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根據現場員工表示，當時林男蒙著面，持槍進入銀行後就大吼表示要搶劫，銀行余姓女經理擔心歹徒情緒失控，上前配合林男取錢，隨後林男便將1000萬元現金放入行李箱。警方獲報後，旋即抵達現場，林男來不及帶錢撤離，於是以槍抵住經理與警方對峙，並且叫所有員工進辦公室，行員在進辦公室過了約10多分鐘後，才得知歹徒已經被制伏。

台北市警察局長林炎田表示，獲報後迅速趕到現場坐鎮指揮，他表示，林男初步供稱因為有經濟困難，才鋌而走險犯案。

林炎田指出，大安分局警方於3點32分獲報，3點35分就迅速到場，在3點50就壓制犯嫌，初步清查沒有其他共犯，將持續調閱影帶釐清。

林男稍早被警方從銀行帶出，他身著短褲戴著全罩安全帽，被警方押進警車，面對媒體提問不發一語。

北檢表示，目前已經完成分案，本案將由重大刑案專組李明哲檢察官指揮，全案將朝加重強盜等罪偵辦，並持續追查有無共犯及犯案動機。

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