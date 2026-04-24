2歲兒常帶傷、情緒失常 家長控疑遭幼兒園不當對待 竹縣教局調查中

新竹縣某私立幼兒園被家長投訴，2歲兒子疑遭老師不當對待。縣府教育局今表示，已展開調查中，後續將依調查結果依相關規定辦理。（記者廖雪茹攝）

新竹縣某私立幼兒園被家長投訴，2歲兒子疑似遭老師不當對待，自去年8月入學幼幼班後，陸續發現身上有咬痕、抓傷、甚至鼠蹊部出現大片瘀青，園方每次都以各種理由推託，並阻撓其調閱監視器，已驗傷並報警。對此，縣府教育局今天表示，已展開調查中，後續將依調查結果依相關規定辦理。

家長今天在網路貼文指控，兒子去年8月入學該幼兒園幼幼班後，陸續發現他身上有傷，班導轉述有些傷是遭同學咬痕、抓傷。有次兒子的左大腿鼠蹊部下方出現大片瘀青，此程度不可能是2歲同學造成的。未料，瘀青事件之後，班導開始多次以「要主管同意、主管不在」為由，不讓家長看監視器。

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家長表示，某個星期一自幼兒園接兒子回家後，晚上洗澡發現他的腳有瘀青，立刻詢問導師，對方先說不知道、隔天再調監視器，後來又改口說可能是尿布太緊造成的。隔天早上、中午再問無下文，中午便帶孩子驗傷，醫院查覺異常並通報教育局後，導師才說可以查看監視器，當時他看過監視器未發現明顯不妥，因此先撤回案件。

家長說，不過整個過程令他感到不安，覺得園方處理方式前後不一致，都由導師回應、沒有主管出面說明，且至今仍不知兒子如何受傷。之後，他發現孩子「情緒變得不穩定，下課後常常歇斯底里、摔東西、咆哮、打人，半夜還會做惡夢驚醒，嘴裡喊著不要不要」。只要提到老師或同學名字，兒子就會明顯害怕、哭泣、尖叫且不願去上課，甚至說出「某某老師跟某某老師說不能說」這類話。

家長提及，後來兒子改由保母接手照顧，慢慢講出一些令人擔心的情況，包含在學校疑似被老師打頭；因為不乖，單獨被留在沒有開燈的教室裡哭，沒人理他；還說「不乖就會被打」等。他已帶兒子掛兒童身心科。

家長最後呼籲其他家長如果發現自己的小孩在學校也曾反覆受傷，或異常情緒變化，請站出來串聯，希望拼出更多真相！

新竹縣政府教育局表示，針對這家私幼疑似不當對待幼兒案，4月7日接獲兒少通報，即依教保相關人員違法事件調查處理辦法辦理，並於4月15日召開審查小組會議決議受理，4月20日將受理結果函發檢舉人。本案今天上午召開第一次調查小組會議，針對該局至私幼取得的相關監視器畫面等資料展開調查中。

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