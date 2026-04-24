命中剋星！中信銀搶匪才被敦南所長抄賭場 搶劫又栽他手上

北市大安警敦南所長呂政隆（右3）接受市警局長林炎田（左3）表揚。（記者鄭景議攝）

31歲林姓男子今日下午3時許帶著行李箱、BB槍及假手榴彈，前往台北市大安區忠孝東路上的中國信託忠孝分行搶劫，卻被迅速趕來的警方壓制逮捕，其中第一個趕到現場的大安分局敦化南路派出所所長呂政隆，在與歹徒攀談的過程中識破歹徒持的是假槍，成功逮捕。值得一提的是，這名林姓犯嫌之前曾開過賭場，上個月被警方抄掉，帶頭抄掉賭場的正是呂政隆，1個月栽在所長手上2次，可謂歹徒命中剋星。

台北市警局長林炎田今日傍晚也前往敦化南路派出所，對在3分鐘內就趕到現場、並且識破歹徒帶假槍的所長及警員送上紅包、加以表揚。

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警方調查，林男在3點32分前往銀行，他蒙著面，手持行李箱、BB槍及假手榴彈，在大廳對著行員大吼「我只要錢，給我錢我不會傷害你們」，余姓女經理就在歹徒旁邊，擔心歹徒情緒失控，上前配合，林男以槍抵著女經理，並且要行員把錢裝進行李箱內，行員將約1000萬元現鈔裝滿行李箱，交給歹徒，但敦化南路派出所已經接獲通報，迅速趕到銀行門口。

呂政隆到場後見歹徒情緒激動，先是溫和與歹徒攀談，試圖軟化歹徒心房，在攀談過程中，呂憑著專業經驗，發現林男手中的槍枝與手榴彈皆為玩具模型，於是與其餘2名同仁看準時機，在呂一聲令下一擁而上，衝上前把歹徒壓制在地，並成功救出受驚的女經理。

據了解，林男之前在大安區經營麻將賭場，但3月時敦化南路派出所接獲線報，呂政隆持搜索票前往查緝，一舉把林男的賭場給抄了，林男疑似因為生路被斷，在經濟壓力下竟鋌而走險，將歪腦筋動到搶銀行頭上，沒想到天網恢恢，命中有呂所長此劫，再度被呂所長親手逮捕歸案。警方訊後依強盜罪嫌持續偵辦。

林姓男子帶著行李箱、BB槍及假手榴彈行搶。（記者鄭景議翻攝）

林男以假槍抵著女經理，並且要行員把錢裝進行李箱內，行員將約1000萬元現鈔裝滿行李箱，交給林男。（記者鄭景議翻攝）

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