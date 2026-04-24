桃園市專勤隊聯合查察 查獲30名非法外國人、雇主

專勤隊查緝市場製作血腸的男女竟然是失聯移工。（專勤隊提供）

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊近日會同桃園市政府勞動局等單位20多人，針對轄內工地、工廠及宿舍等熱點執行擴大聯合查察勤務，以保障合法就業市場，總計查獲12名失聯移工、11名非法外國人並帶回7名非法雇主，成果豐碩。

桃市專勤隊長蔡政杰表示，其中1組查緝人員在楊梅區發現1對越南籍男女在市場騎樓熟練地自製血腸，經盤查發現2人已失聯多年，其中男性移工「阿英」竟還是新北地方法院發布的通緝犯，他稱不知被通緝，已由警方解送歸案。

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另，專勤隊日前接獲線報，指出多名失聯移工隱匿於平鎮山區的鐵皮屋內，並利用清晨人煙稀少時段出外工作，經隊員連日埋伏監控，見時機成熟而發動「拂曉出擊」，趁移工準備上工、戒心最弱之際進入查緝，將5名失聯移工全數逮捕。

蔡政杰說，截至本月15日，該隊已查獲164名失聯移工，移送非法雇主171人，而非法聘僱或容留外國人工作，最高可處75萬元罰鍰，5年內再犯者恐面臨3年以下有期徒刑，呼籲國人切勿以身試法，並鼓勵民眾踴躍向移民署檢舉不法，共同維護社會治安。

專勤隊針對平鎮山區鐵皮屋，展開拂曉攻擊，查獲5名失聯移工。（專勤隊提供）

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