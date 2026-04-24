選舉升溫、賭盤蠢動！ 苗檢查獲Polymarket虛擬幣押注賭客

苗栗地方檢察署近日查獲1名黃姓賭客於網路預測平台「Polymarket」以虛擬貨幣投注選舉結果「哪個政黨贏得最多縣市首長」，依賭博財物罪嫌偵辦中。（翻攝Polymarket網頁）

年底地方選舉升溫，地下賭盤也蠢蠢欲動，苗栗地方檢察署近日查獲1名黃姓賭客於網路預測平台「Polymarket」以虛擬貨幣投注選舉結果「哪個政黨贏得最多縣市首長」，依賭博財物罪嫌偵辦中。檢方並鼓勵民眾檢舉選舉賭盤，最高可獲500萬元檢舉獎金。

苗栗地檢署今（24）日說明，苗檢檢察官楊岳都指揮金門縣警察局，偵辦去中心化預測平台「Polymarket」 開設以今年11月28日舉行之九合一地方公職人員選舉為標的之選舉賭盤，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果案件，於4月22日已查獲1名黃姓賭客以「2026年臺灣地方選舉哪個政黨贏得最多縣市長席次」為項目，投注虛擬貨幣之情事，而涉犯公職人員選舉罷免法第103條之1第2項以網際網路以選舉結果為標的賭博財物罪嫌。

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苗栗地檢署表示，九合一大選將至，有心人士為操縱選舉結果，常藉由設置選舉賭盤、操控賠率等方式，試圖影響民眾下注方向，部分選民一旦受賠率誘引而下注，為獲取賭金，除可能改變自身投票意向外，亦可能進一步於選區內拉票、動員或影響其他選民投票意向，形成以賭博操縱選舉之不當效應。而隨著網路科技及加密貨幣普及，選舉賭盤介選模式已由實體化轉為數位化、匿名化及跨境化，亦成為境外勢力介入選舉之重要工具，對選舉公正性之破壞，尤甚於個別賄選案件，應予嚴正遏止。

苗栗地檢署強調，選舉賭盤之查緝，為當前查察妨害選舉之重要工作，將藉由早期發現、快速查緝、強力打擊、向上溯源、適時對外說明等作為，秉持「有聞必查、有據必辦」之原則，嚴予查辦，避免賭盤蔓延，徹底壓制賭盤介選效應，以使選情不受金錢或暴力等任何形式介入干擾。

另，苗栗地檢署指出，依鼓勵檢舉妨害選舉要點第4點第2款規定，選舉賭盤之最高檢舉獎金為500萬元，呼籲民眾勇於檢舉賺取獎金，如發現妨害選舉之不法情事，請洽檢舉專線0800-024099#4，檢舉人身分絕對保密。

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