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    首頁 > 社會

    明知她才13歲！男大生慫恿「澀澀」誘拍裸照毀青春

    2026/04/24 10:12 記者黃佳琳／高雄報導
    男大生慫恿13歲少女一起「澀澀」被判刑。示意圖（資料照）

    男大生慫恿13歲少女一起「澀澀」被判刑。示意圖（資料照）

    19歲謝姓男大生透過手遊結識年僅13歲的少女小琪（化名），竟利用以「互傳裸照」為餌，引誘小琪自拍裸露胸部與私處的性影像，小琪事後因極度擔心照片外流，長期生活在恐懼中，導致罹患憂鬱症、記憶力下降並有睡眠障礙，法官依引誘少年拍攝性影像罪判謝男徒刑2年，且因未獲家屬諒解，不予緩刑。

    判決指出，2024年4月，謝男與小琪互加LINE好友，他明知小琪年僅13歲，竟不斷傳送「妹妹回想怎麼樣澀澀呢」、「如果你覺得拍不公平，我也可以拍我的給妳看」等訊息，原本猶豫的A女，在謝男提出願意提供自身裸照做為擔保的勸誘下，最終卸下心防，自拍並傳送4段裸露影像。

    影片剛出去小琪就後悔，但她不知如何是好，只能自己隱忍，但整天擔心影片外流，精神壓力大到必須就醫。家人帶她求診，發現小琪出現鬱症合併注意力、記憶力下降等症狀，至今仍須接受心理諮商與藥物治療。

    高雄地方法院審理時，謝男坦承犯行並表達和解意願，但少女和家人不原諒他；法官認為，謝男僅為滿足私慾，無視少女身心發展重要利益，且未能深刻體認過錯，不宜宣告緩刑，因此依違反兒少法判他徒刑2年，可上訴。

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