高雄市去年度初估決算出爐 陳其邁連5年0舉借、還債250億元

高雄市長陳其邁任內連續五年0舉借，並累計還債250億元，圖為陳其邁日前走訪校園。（高市府提供）

高雄市去年度初估決算出爐，再次達成0舉借；陳其邁市府團隊自110年起已連5年0舉借，去年還償還債務48.5億元，累計減債已達250億元。

財政局長李瓊慧說明，過去高雄因資源不足，透過舉債支應市政建設，陳其邁上任時，受限債務2477億元，已是全國最高；陳其邁帶領市府各機關促參招商，開源節流並落實減債，截至114年底已降至2243億元，加上償還公教輔購基金債務16億元，減債達250億元。

請繼續往下閱讀...

因此舉債佔債限比率由上任時78%，大幅降至57%，地方政府債務分級管理，由中度降為輕度，改善績效顯著。

李瓊慧指出，市府近年於0舉借下，持續興辦捷運四線齊發、社會住宅、公共福利設施、國民運動中心等市政建設，面對財政需求，市府透過促參、公辦都更、捷運聯合開發等方式，開源創收，強化財政韌性。

陳其邁任內促參招商金額累計突破3400億元，114年更達1116億元，創歷史新高，蟬聯全國招商王；另積極發展觀光，如恐龍酷樂園、超人力霸王、冬日遊樂園及演唱會經濟等，帶動觀光人潮、吸引人流金流，刺激消費成長，連帶使高雄市自有財源連續5年破千億元，挹注市政支出。

李瓊慧表示，市府這5年來積極推動城市及產業轉型，擴大財政收入，已逐步改善財政體質，今年仍不懈怠，繼續朝減債及今年「0舉借」目標努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法