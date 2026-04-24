伊朗戰事消耗了大量彈藥 WSJ爆：防衛台灣計畫受影響

外媒稱美軍彈藥耗損嚴重。示意圖。（美聯社資料照）

美國在中東戰爭中對伊朗的攻擊消耗了大量彈藥，外媒指出，部分官員擔憂，若短期內發生中國入侵台灣的情況，美國可能無法完全執行保衛台灣的應變計畫。不過，白宮指出，美國擁有世界上最強大的軍隊，國內外庫存中有充足的武器彈藥。

根據《華爾街日報》獨家報導，自今年2月28日開戰以來，美軍已發射超過 1000 枚遠程「戰斧」巡弋飛彈，以及 1500 至 2000 枚的防空飛彈，其中包括「薩德」、「愛國者」和「標準」系列攔截飛彈。要完全補足這些庫存可能需要長達六年的時間，美國內部也因此正在討論是否需要調整作戰計畫，以備總統下令美軍保衛台灣時有所應對。

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根據華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最新報告顯示，美軍在伊朗戰場所消耗的防禦性武器比例驚人。數據指出，目前已消耗掉近 8 成的「薩德」攔截彈，以及超過 3 分之 2 的「愛國者」攔截彈。

報導指出，中國武力統一台灣的選項包括「兩棲入侵、火力打擊以及軍事封鎖」。美國智庫的兵棋推演發現，台海戰爭將極其慘烈。分析師表示，充足的彈藥庫存對於對抗中國的飛彈陣列至關重要。中國可能利用飛彈攻擊美軍機艦，以阻止其行動自由，即所謂的「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略。分析師指出，若彈藥不足，美國將不得不以一種對部隊更危險、代價更高的形式與中國作戰，磨損率會更高。

白宮回應：錯誤報導

針對報導，白宮新聞秘書李威特表示：「這篇報導的整個前提是錯誤的。」她指出，美國擁有世界上最強大的軍隊，國內外庫存中有充足的武器彈藥，足以有效保衛國土並達成三軍統帥指示的任何軍事行動。

五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）則表示，美軍「具備在總統選擇的時間和地點執行任務所需的一切」。他指出，自川普總統就任以來，「我們在各個作戰司令部成功執行了多次行動，同時確保美軍擁有深厚的武庫實力來保護我們的人民和利益。」

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