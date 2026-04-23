台南女高中生驚傳遭歹徒摀住嘴巴拖行 路人見義勇為持木棍救人

台南市永康區22日下午傳出1名女學生放學途中遭1名男子隨機攻擊，幸經路人持木棍救援，警方案發後在現場周邊展開調查。（民眾提供）

台南市永康區昨天（22日）傍晚傳出1名高中女學生放學準備搭公車返家途中，遭路上1名戴口罩、手套的陌生男子隨機攻擊，女學生驚嚇呼救，路人見狀持木棍上前制止救援，攻擊的男子立即逃逸。警方獲報後已組成專案小組追查中。

昨天下午接近6時放學時間，這名女學生步行在通行步道，準備搭乘公車返家，突遭戴口罩手套且身上有檳榔味的男子摀住嘴巴，還拉扯書包試圖將女學生帶離，女學生受到驚嚇後奮力掙扎並大聲呼救，有名路人見義勇為立即持木棍上前救人，男子立即逃離現場，女學生身上多處鈍挫傷，雙側耳部穿刺傷。

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校方表示，校方派人立即陪同女學生到派出所報案製作筆錄並就醫，也配合警消人員對校園進行地毯式搜索，及調閱監視器畫面，並加強學生上下學的安全巡視。目前已讓被害學生在家休養，待返校後將由專任輔導人員介入評估並安排心理師協助後續輔導。

警方指出，案發地點在永康區忠孝路上，分局已組成專案小組並報請檢方指揮偵辦。

台南市教育局表示，校方已進行校園巡檢，今天上午也將針對全校學生進行安全宣導，也會提醒全市各校加強校園周邊熱點巡檢，及強化學生自我人身安全與遇到危險時求救的相關宣導。

台南市永康區22日下午傳出1名女學生放學途中遭1名男子隨機攻擊，幸經路人持木棍救援，警方案發後在現場周邊展開調查。（民眾提供）

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