竹市九甲埔農地汞污染案 聯工化學廠負責人等4人起訴

檢警環專案小組進入聯工公司稽查偵破九甲埔農地污染禍首。（新竹地檢署提供）

新竹市九甲埔農地重金屬汞污染案，新竹檢方徹查發現，當地聯工化學廠（股）公司從老闆到員工個人，因各自便宜行事釀禍，不是非法代處理含化學藥劑的廢棄容器，就是從雨水放流口放流事業廢水，污染圳路、農田土壤。檢方分依違反廢清法等起訴負責人陸男、台籍賴姓課長、菲籍移工以及台籍黃姓員工4人，並要求對聯工科以罰金。

起訴書指出，去年8月，檢方獲報九甲埔農地遭重金屬汞污染，鎖定當地從事酸、鹼性化學藥品調配、稀釋、混合及分裝作業的聯工公司涉有重嫌。

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檢方指出，聯工的客戶返還空瓶罐時，常夾帶其他公司用後、未清洗且可能殘留化學藥劑的瓶罐。聯工雖有廢水處理設備，但沒有廢棄物清除、處理許可證。

陸男為維持業務，指示員工把客戶夾送來的廢瓶罐，破損的就敲碎回收；殘留毒化物者退回來源公司；殘留鹽酸、硫酸等一般化學藥劑則直接倒入廢水處理設施；殘留酯類、油類的瓶罐就倒入廢液桶槽；可再利用的瓶罐則由涉案移工清洗、去標籤、烘乾後再供填裝藥劑使用，而不可再利用的瓶罐集中存放在倉庫或空地。

聯工清洗前述容器的清洗槽就緊鄰著灌溉水源，清洗所生廢水應導入廢水處理設施，但其排放管線卻年久失修已經斷裂，賴男獲悉不但沒有更換，還僅用塑膠袋包裹破裂處暫時處置，所以才會導致周邊農地遭到污染。

另外，黃男去年8月中到9月初，清洗、擦拭化學藥劑回收桶墊片和桶身時，把所生廢水不往廢水處理設備的排放口倒，反而倒入逕流管線的排放口水溝去，讓事業廢水流入雨水收集槽，也是造成污染的原因。

新竹檢方表示，聯工公司沒有清除處理廢棄物的許可證，卻違法代處理釀禍。（新竹地檢署提供）

新竹檢方指控聯工罔顧環境安全，事業廢水排放管路破損不更新，僅用塑膠袋包覆暫時處置。（新竹地檢署提供）

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