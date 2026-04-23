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    首頁 > 生活

    油價漲穩運價！ 行政院拍板補助計程車每輛6000元

    2026/04/23 11:35 記者鍾麗華／台北報導
    因應中東戰爭局勢影響，國際油價持續攀升，行政院長卓榮泰今（23）日在院會拍板，補助全國合法登記計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6000元。（資料照）

    因應中東戰爭局勢影響，國際油價持續攀升，行政院長卓榮泰今（23）日在院會拍板，補助全國合法登記計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6000元。（資料照）

    因應中東戰爭局勢影響，國際油價持續攀升，行政院長卓榮泰今（23）日在院會拍板，補助全國合法登記計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6000元，每公升折抵5元，並可一路使用至2026年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請。

    因應中東戰爭局勢影響，國際油價持續攀升，為穩定大眾運輸票價並減輕運輸業者營運壓力，卓揆今日聽取交通部「因應中東衝突交通運價平穩措施」報告，並指示相關部會積極推動各項補貼措施，以即時提供產業協助，維持運輸服務品質與民生穩定。

    在計程車部分，補助對象為全國合法登記之計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6000元，每公升折抵5元，並可一路使用至2026年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請。

    行政院表示，本案將由交通部統籌辦理，首波以中油公司為合作對象，符合資格之駕駛人可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片登記，即可享有加油優惠。申請登記時間自2026年5月20日起至8月31日，使用期限至115年12月31日，後續登記據點及作業細節將由主管機關另行公告。

    在其他大眾運輸方面，行政院已指示維持國內陸海空運輸票價穩定，並採取差額補貼及油價折讓等方式，協助公路客運、國內船舶及航空業者因應油價波動。

    行政院強調，面對國際情勢變化，政府將持續密切關注油價走勢與產業營運情形，滾動檢討相關措施，確保民生物價穩定，並作為運輸產業最堅實的後盾。

    行政院長卓榮泰今（23）日在院會拍板，補助全國合法登記計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6000元。（記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰今（23）日在院會拍板，補助全國合法登記計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6000元。（記者鍾麗華攝）

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