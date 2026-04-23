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    前幾天才剛見面 得知獨居胞姐葬身火窟男心碎認屍

    2026/04/23 11:51 記者王捷／台南報導
    陸婦胞弟前幾天才與婦人見面，昨天接到警方通知才知胞姐成焦屍，但目前無法辨識，正等候檢方相驗。（民眾提供）

    陸婦胞弟前幾天才與婦人見面，昨天接到警方通知才知胞姐成焦屍，但目前無法辨識，正等候檢方相驗。（民眾提供）

    台南中西區青年路昨下午傳火災，卻在二樓發現一具的焦屍，懷疑是獨居的陸姓婦人。鄰居說，陸婦最近疑似感冒這兩天臥病，不曉得是否因此無法逃生，警方通知陸婦的胞弟，但因屍體焦黑無法辨識，目前正等台南地檢署相驗。

    昨天下午4時許，消防局接獲民眾報案，中西區青年路14巷2和4號發生住宅火災。為確保民眾安全，消防局立即調派中正分隊等單位，共出動22輛各式消防車與49名人員趕赴現場，車組在16時07分抵達，內部雜物起火燃燒，火勢在半小時內撲滅，當警消進入火場內部進行清查時，在2樓處發現一具焦屍，燃燒面積約20平方公尺。

    據了解，陸婦年約48歲，原本與爺爺住隔壁，但是不久前爺爺被家人接去同住，陸婦的胞弟原在中國經商，去年回國，兩人平常就有在聯繫，前幾天才因陸婦身體不適前去探望，結果昨天接獲火災消息，到場只見一具無法辨識的焦屍。

    陸婦獨自居住在兩層樓的鐵皮屋，這棟鐵皮屋的木造結構很多，電氣設備也很老舊，可能是最近蚊子變多了，四處還有些未燒完的蚊香，最近鄰居很少看到婦人出現，鄰居說，好像是因為婦人感冒生病，這幾天都躺床上，才找家人幫忙。

    火災發生後，得知婦人被燒死，下午發生火災應該不會來不及逃生，附近的鄰居都擔心是不是有壞事，但警方要大家不要擔心，現場沒有歹徒入侵的痕跡，也沒有打鬥的跡象，鄰居想起死者前幾天生病的情況，不曉得是否因此才來不及逃生。

    警方指出，這件火災命案目前初步判斷沒有外力入侵，但仍會調查任何可疑的證據，目前正在等台南地檢署相驗。

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