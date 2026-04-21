南投縣警局青梅大豐收 同仁體驗採梅、製梅樂趣

南投縣警局青梅大豐收，同仁體驗手採梅樂趣。（警方提供）

南投縣警察局庭園種植數十棵梅樹，每年梅花綻放後結實累累，讓警局同仁難得暫時放下繁忙公務，帶著妻小等家人前來體驗採梅、製梅樂趣，警局庭園也彷彿成了製梅工坊，大夥採梅、搓梅，合力製成脆梅、Q梅打牙祭或分享親友，現場歡笑聲不斷，也成了同仁季節限定的小確幸。

位於南投市南崗二路的南投縣警察局，921地震後移至現址新建辦公大樓，當時的警察局長李福順規劃在面對馬路左側的庭園種植數十棵南投縣樹梅樹，20多年後梅樹蔚然成林，每年入冬梅花怒放，朵朵粉嫩潔白似雪的梅花，將警局染成一片浪漫的雪白世界，讓南投市民不用到信義、水里、國姓及仁愛等山區，即能就近賞梅。

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今年警察局梅樹花況不錯，入春後梅子結實累累大豐收，警察局最近也讓有興趣的同仁帶著家眷前來體驗採梅、製梅樂趣，大夥將剛從梅樹採收下來的新鮮青梅，排排站依照工序搓梅、敲梅、封罐，同仁笑說，這種整齊劃一的搓梅畫面實在太療癒了，手採的梅子就是新鮮，配上大家的熱情，今年的脆梅一定特別甘甜！

南投縣警察局同仁帶著家眷體驗搓梅。（警方提供）

南投縣警局同仁手採的新鮮碩大青梅。（警方提供）

南投縣警局庭園種植的數十棵梅樹，每年入冬梅花怒放，染成一片浪漫的雪白世界。（資料照，記者張協昇攝）

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