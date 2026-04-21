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    高鐵車廂月台成格鬥場 乘客車廂打完月台續打延長賽

    2026/04/21 07:20 記者蔡彰盛／新竹報導
    高鐵車廂月台成格鬥場，2乘客車廂打完月台續打延長賽。（資料照）

    高鐵車廂月台成格鬥場，2乘客車廂打完月台續打延長賽。（資料照）

    高鐵車廂與月台竟成格鬥場！乘客張男不滿陳男嫌他孩子吵鬧喝斥，竟於口角後揮拳壓在車廂地板痛毆，列車到站警方到場處理時，陳男竟當著警方面前在月台猛擊張男成傷，新竹地院將二人均依傷害罪判刑。

    法官調查，張男與陳男112年10月4日晚間搭乘臺灣高鐵北上列車商務車廂、抵達至新竹站前時，陳男因認其後座孩童吵鬧，而起身喝斥其後座乘客即張男配偶及孩童，乃與張男發生口角爭執。

    張男見陳男走到車廂走道上，竟起身徒手毆打，陳男也徒手推撞張，雙方進而互相扭打，張男旋將陳男壓制在地，因列車即將到站，張男才罷手，致陳男腦震盪症候群、顏面鈍挫傷、左腳踝鈍挫傷及右膝鈍挫傷等傷害。

    雙方陸續下車後，到場處理2名員警隨即在高鐵新竹車站北上月台詢問雙方爭執經過，陳男竟在月台上，趁隙繞過2名員警，徒手朝張男臉部揮擊，為警當場制止而停手。

    法官審酌被告2人未能謹慎處理糾紛，率然於狹窄之高鐵車廂內互毆，陳男甚更於車廂內糾紛結束後，員警到場時，無視在場公權力秩序，續行攻擊張男數次成傷，更妨礙公眾通行秩序，均應予譴責。最後依傷害罪判張男徒刑2月、陳男3月。

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