新竹健身教練性騷女學員，還撂話她告不成，遭法官痛批。（情境照）

新竹市健身工廠湳雅場健身教練魏男被女學員控訴，兩度不當觸碰大腿與手臂內側，事後竟還撂話說她告不成，想以錢擺平，新竹地院法官痛批他沒有意識自己所為已侵害女性，導致被害人完全無意願和解，最後依性騷擾罪將魏男判刑。

法官調查，魏男與被害成年女子為健身房學員與教練關係，魏男意圖性騷擾，趁該女不及抗拒之際，於去年3月13日下午4時許，在竹市健身工廠湳雅場內，以徒手方式觸碰該女膝蓋上緣大腿內側部位，而以此方式性騷擾得逞。

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4天後魏男在健身工廠湳雅場內，又以徒手方式來回觸碰該女手臂內、外側，而以此方式性騷擾得逞。

法官審酌魏男明知其與被害人間僅為顧客與健身教練關係，竟乘被害人不及抗拒之際性騷擾，造成被害人心理不安全感，顯然欠缺對於他人身體自主權之尊重，所為應予譴責。

魏男雖於偵查中坦認犯行，案發後竟還傳送訊息給被害人：「第三堂課未必告得成，總體判決應該不重，何苦非告不可？」、「若不能很快了結，我就會委託律師處理，自己到國外，拋開這些問題，免受這些問題困擾」等語。

魏男於警詢時陳稱：知道行為有違法，但認為不嚴重，更於「事件回憶」書狀影射被害人於教學過程中刻意引導話題或受他人教唆才對他提告，可見魏男僅欲以金錢快速弭平本案，而未有意識其所為實已嚴重侵害被害人身體自主權，經被害人數度明確表示無調解意願，全案終未能調解成立，最後依性騷擾防治法性騷擾罪判處魏男拘役55日。

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