電線竊賊爬上八卦山廣播電台鐵塔剪銅線 落網瞎掰：上面風景好

電線竊賊竟把腦筋動到廣播電台！彰化陳男鎖定位於八卦山上的「國聲廣播公司」，使用電纜剪剪斷長達92公尺、價值約10萬元的銅線，得手後將銅線搬上自小客車逃離現場。警方透過監視器鎖定竊嫌，陳落網後辯稱「我到八卦山散步、看風景」，法官認為，惡性重大、毫無悔意，判處1年2月。

判決書指出，陳男於2024年12月19日凌晨，開轎車前往彰化市溫泉路、卦山路一帶，將車停放在八卦山配水中心附近後，下車步行至「八卦山天空步道」等地，變裝並轉動監視器鏡頭，詳細勘查地形與逃脫路線。

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判決書指出，一週後12月26日凌晨1時32分許，陳男依照先前探勘的路線，再度駕車抵達同一地點，將車停妥後，揹著裝有電纜剪的背包，步行前往國聲廣播公司。凌晨2時9分許，他開始攀爬公司用來發射廣播訊號的鐵塔，從凌晨3時57分剪斷鐵塔上第一捆銅線，讓銅線從高處垂落，接著在4時30分許剪斷第二綑銅線的一端，同樣丟下鐵塔，作案時間長達兩個小時。凌晨4時44分許，他爬下鐵塔在地面整理剪斷的銅線，將其纏繞成兩大捆，左右手各背一大捆，沿先前勘查路線步行返回停車處。

當天上午員工上班時發現機房控制台亮紅燈，下午經過鐵塔時發現銅線遭竊，隨即報警。警方循線查獲陳男，並扣得涉案剪線工具4支、手套8支。陳男坦承攀爬鐵塔並取走銅線，但辯稱自己只是「上去看夜景」，無意中看到銅線已被剪斷掉在地上，才順手帶走。法院認定被告說詞明顯不實。

判決指出，被告事前轉動監視器、變裝勘查路線，顯示這是典型的預謀犯案，而非臨時起意撿拾廢棄物。量刑部分，法官審酌被告有毒品、槍砲、竊盜等多項前科，素行不良。之前才因竊取飯店電纜線120公斤遭查獲，又再犯本案。被告僅為變賣銅線內少量銅材換取小利，卻造成廣播公司通訊不良，必須耗費高額人力物力修復，惡性重大。考量竊取銅線價值10萬元、被告學歷職業家庭狀況等情，量處有期徒刑1年2月。

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