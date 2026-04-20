警方制止旗津廟會違規堆燃爆竹 雙方劍拔弩張開罰

警方制止旗津廟會違規堆燃爆竹 ，雙方一度劍拔弩張制止後開罰。（民眾提供）

高雄旗津廟會路面違規堆放大量爆竹，鼓山分局員警發現廟方未依規定進行，為保護行人、交通安全，緊急將爆竹拿至路邊安全區，引發廟方部分工作人員及信眾爭執，警方堅持公權力，終於勸退廟方，配合停止燃放行為並開罰警告。

鼓山分局於19日18時許，在旗津三路執行廟會交通疏導勤務時，發現廟方人員違規於道路上擺放大量鞭炮，員警見狀為顧及公共安全立即上前制止，經溝通勸導後，廟方配合停止燃放行為，警方另針對道路違規堆放物品情事依法當場舉發，確保現場交通順暢與民眾安全。

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經了解，該廟會活動事前已依法向鼓山分局申請路權核准在案，警方為維護活動安全，事前已召開協調會議告誡廟方人員，但昨天活動期間，員警仍發現廟方沿路擺放煙火爆竹，立即予以制止。

執法過程中，部分現場民眾雖與員警有所歧見，經員警持續理性溝通後，堅持依法行政，所幸未發生施暴等不法情事，針對廟方將爆竹堆放於道路之行為，鼓山分局依《道路交通管理處罰條例》規定：「在道路堆放足以妨害交通之物」，對廟方製單舉發，最高可處2400元罰鍰。

鼓山分局呼籲，民眾參與民俗廟會活動燃放鞭炮時，應兼顧傳統習俗與公共安全，務必遵守相關法律規範，切勿於車道或人潮密集處施放及違規堆放物品，以免危及自身及他人安全、影響用路人權益。

警方制止旗津廟會違規堆燃爆竹。（民眾提供）

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