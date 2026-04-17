台中首破！用虛擬貨幣下注九合一選舉 4賭客玩「預測平台」全被逮

台中地檢署查獲利用區塊鏈預測平台開設年底選舉賭盤案件。（資料照）

台中地檢署偵破一起結合區塊鏈技術的選舉賭博案件，發現去中心化預測平台Polymarket竟出現針對2026年九合一選舉開設賭盤，吸引民眾以虛擬貨幣下注，檢警15日持搜索票查獲詹姓、林姓、徐姓與黃姓等4名賭客，認定涉犯選罷法及賭博罪嫌，訊後請回，並持續向上溯源。

檢方指出，該平台以「2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner」為投注標的，讓用戶押注哪個政黨能在全國22縣市長選舉中取得最多席次，並以等值美元的穩定幣「USDC」作為交易媒介，由於區塊鏈具備去中心化、跨境流動快速及高度匿名等特性，使資金流向難以追查，也讓不法賭盤得以規避傳統監管機制。

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專案小組調查發現，此類預測市場透過賠率變動，營造「選情趨勢」假象，已不僅是單純賭博，更可能涉及干擾選舉公平性，藉由賠率浮動製造投機氛圍，足以影響選民觀感及投票意向，對選舉公平性及民主秩序構成重大危害。台中地檢署強調，本案是國內少見將區塊鏈預測平台與選舉賭博結合案例，已指派專責檢察官翁嘉隆持續擴大追查，包括是否境外資金介入、是否存在組織化操作等情形，務求斬斷新型態介選管道。

此外，依公職人員選舉罷免法及刑法規定，以選舉結果為標的進行賭博，不論形式均屬違法行為，切勿心存僥倖，呼籲民眾若發現相關情資，可撥打0800-024-099檢舉專線，最高可獲500萬元獎金；若涉及境外勢力介選，獎金更高達2000萬元。

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