愛上「霸道總裁」幫收工程款 女面交被查緝才知自己是車手

新竹市警方近期破獲霸道總裁假求職詐騙案件，提醒民眾勿輕信上當淪為詐團車手。（新竹市警方提供）

新竹市警方近期破獲多起利用「實體面交」進行金流移轉案件，在查獲的多名取款車手案件中，發現詐騙犯罪集團為規避金融體系查緝，利用假求職或網戀交往等複合型手段誘使民眾涉案，甚至以假霸道總裁誘惑網戀，再讓對方甘心成為車手，警方循線除成功攔阻多筆不法款項移轉，也緝獲詐團車手。

警方分析，詐騙集團多半潛伏在抖音或臉書，當民眾滑到感興趣的對象並按下追蹤後，詐團就會主動私訊、一步步引導聊天，有專門針對「有情感需求」族群，塑造「霸道總裁」或「成功人士」虛假人設博取信任，並在聊天過程中聽到民眾抱怨目前工作薪水太少、對現有收入不滿，就會假好心推薦高薪工作或介紹輕鬆賺外快的機會。部分民眾在詐團心理操控下，受託從事代收款項或面交取款，不知已淪為詐騙金流移轉的車手。

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警方舉例，被害人「小美」在網路結識自稱事業有成的男子，對方以虛假親密關係博取信任，更以「老公」身分自居，進而用情感操控，誘使小美代為執行「代收工程款」或「與客戶面交」等任務。警方循線在面交現場查緝車手，並依《刑法》詐欺罪嫌及《洗錢防制法》等重罪送辦，提醒民眾勿誤觸法網，且凡網路交友涉及金錢往來，或工作內容要求「代收款項」、「面交取款」及「交付提款卡」等，都是典型詐騙警訊。

被害人「小美」在網路結識自稱事業有成的男子，對方以虛假親密關係博取信任，更以「老公」身分自居，進而用情感操控，誘使小美代為執行「代收工程款」。（新竹市警方提供）

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