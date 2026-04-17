小孩公園玩起爭執 屏東2位媽媽爆發肢體衝突 1人已提告

小孩在公園玩耍起爭執，雙方家長卻爆發激烈衝突，目擊民眾急著勸架。（擷取自臉書社團「屏東吃喝玩樂3.0進階版」）

屏東市永大公園昨（16）日晚間有小孩玩耍起爭執，雙方母親蔡女、阮女爆發激烈肢體衝突，據警方今（17）日最新偵辦進度，疑似孩子被打的阮女已至派出所提傷害告訴，蔡女至傍晚仍未到案說明。縣府社會處強調，接獲兒少保護通報後，會依家外成年人不當對待流程調查。

這起激烈衝突的影像，昨晚被網友PO上臉書社團「屏東吃喝玩樂3.0進階版」，從畫面中看出，兩名女子先是有言詞激烈交鋒，後來互相拉扯，還有一名男子擋在中間，一名小孩在一旁不停哭泣，其中一名女子不但打了對方，也伸手打對方小孩的頭，場面火爆，旁邊不停有人勸架，也趕快報警。衝突影像在網路持續發酵，網友紛紛轉傳，縣議員陳揚等人也關切，整理相關資訊提供縣府社會處。

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屏東警分局今（17）日說明，昨晚6時許，屏東市永大公園發生一起肢體衝突案件，經查，阮女與蔡女因孩童玩耍引發爭執，進而演變為肢體衝突，雙方均有多處擦挫傷，其中蔡女在警方到場前已先行就醫。

影像顯示衝突中蔡女疑似打阮女、又打阮女的小孩。警方表示，目前阮女已至派出所正式提出傷害告訴，警方將待蔡女到案說明後，將全案依法函請屏東地檢署偵辦。

社會處指出，本案警方已展開偵辦，社會處接獲兒少保護通報後，會依家外成年人不當對待流程派案調查，若有違反兒少法，依法令裁處。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，避免情緒失控引發衝突，如涉有暴力行為，將依法究辦，以維護社會秩序。

屏東警分局大同派出所所長吳國瑋表示，阮女已至派出所正式提出傷害告訴。（屏東警分局提供）

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