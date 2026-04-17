高虹安論文涉侵權發回更審 陳時奮分析「時間」是逆轉關鍵

高虹安博士論文涉侵權，智財法院發回更審，旅美教授陳時奮分析逆轉原因。（取自陳時奮粉專）

資策會提告新竹市長高虹安侵犯著作權，台北地院以超過追訴期判決不受理，但資策會不服提起上訴，二審智財法院昨天撤銷不受理的判決，並發回北院更審。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今天也發文分析高院逆轉的原因，認為北院將他2021年10月揭露高虹安論文抄襲做為不受理的時間點，但智財法院認為並未超過追訴期，證明台灣的司法有自我校正的能力。

陳時奮也分析高虹安被資策會提告的官司源頭在他2021年10月18日揭發高虹安的博士論文抄襲一篇期刊論文，該著作權屬資策會所有。資策會2022年10月25日才對高虹安提起侵權自訴，台北地院認為已超過追訴期，因此判決不受理。但北院的不受理判決基於他揭發高虹安侵權的當下，資策會就已經知道，因此起算追訴期，但北院的假設不切實際、也不符事實。

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因為他揭發高虹安抄襲的貼文是「師生合謀的學術不倫」，重點是論文抄襲，而非侵犯版權，且貼文並未吸引媒體報導，因此他的貼文時間不能當作追訴期的起點。高虹安涉論文抄襲是2022年8月燒起來，當時她已被民眾黨提名參選新竹市長，為免抄襲爭議影響選情，高虹安到北檢提告他加重誹謗，此事後續由媒體相繼報導，資策會2022年10月13日委任律師，將文稿比對結果寄給高虹安，尋求訴訟以外的和解方案。但高虹安態度強硬，資策會2022年10月25日對高虹安提起侵權自訴，因此實際上並未超過追訴期。

他說，二審法官認為北院未詳細調查，就推斷提告時間超過追訴期。既然資策會上訴有理，二審法官就撤銷原審判決，全案發回北院審理。他當初對北院判決不受理資策會的自訴頗不以為然，如今二審逆轉，證明台灣的司法有自我校正能力。

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