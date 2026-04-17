為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高虹安論文涉侵權發回更審 陳時奮分析「時間」是逆轉關鍵

    2026/04/17 16:07 記者洪美秀／新竹報導
    高虹安博士論文涉侵權，智財法院發回更審，旅美教授陳時奮分析逆轉原因。（取自陳時奮粉專）

    高虹安博士論文涉侵權，智財法院發回更審，旅美教授陳時奮分析逆轉原因。（取自陳時奮粉專）

    資策會提告新竹市長高虹安侵犯著作權，台北地院以超過追訴期判決不受理，但資策會不服提起上訴，二審智財法院昨天撤銷不受理的判決，並發回北院更審。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今天也發文分析高院逆轉的原因，認為北院將他2021年10月揭露高虹安論文抄襲做為不受理的時間點，但智財法院認為並未超過追訴期，證明台灣的司法有自我校正的能力。

    陳時奮也分析高虹安被資策會提告的官司源頭在他2021年10月18日揭發高虹安的博士論文抄襲一篇期刊論文，該著作權屬資策會所有。資策會2022年10月25日才對高虹安提起侵權自訴，台北地院認為已超過追訴期，因此判決不受理。但北院的不受理判決基於他揭發高虹安侵權的當下，資策會就已經知道，因此起算追訴期，但北院的假設不切實際、也不符事實。

    因為他揭發高虹安抄襲的貼文是「師生合謀的學術不倫」，重點是論文抄襲，而非侵犯版權，且貼文並未吸引媒體報導，因此他的貼文時間不能當作追訴期的起點。高虹安涉論文抄襲是2022年8月燒起來，當時她已被民眾黨提名參選新竹市長，為免抄襲爭議影響選情，高虹安到北檢提告他加重誹謗，此事後續由媒體相繼報導，資策會2022年10月13日委任律師，將文稿比對結果寄給高虹安，尋求訴訟以外的和解方案。但高虹安態度強硬，資策會2022年10月25日對高虹安提起侵權自訴，因此實際上並未超過追訴期。

    他說，二審法官認為北院未詳細調查，就推斷提告時間超過追訴期。既然資策會上訴有理，二審法官就撤銷原審判決，全案發回北院審理。他當初對北院判決不受理資策會的自訴頗不以為然，如今二審逆轉，證明台灣的司法有自我校正能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播