毒品咖啡包仿「拉布布」、「瑪利歐」圖案 嘉市警揭新毒品變裝多

不法集團將毒品包裝成仿冒「拉布布」人氣公仔圖案造型咖啡包。（記者丁偉杰攝）

不法集團將毒品包裝成仿冒「拉布布」、「瑪利歐」等人氣公仔圖案造型咖啡包，或將依托咪酯（喪屍煙彈）摻入水果香精合成新興毒品，來誘使年輕人施用，嘉義市警方今天展現破獲5件重大槍毒案件成果，揭露新興毒品變裝多，呼籲年輕人一定要堅決遠離毒品，建立正確價值觀，向毒品說不。

市長黃敏惠、議長陳姿妏與多位議員及市警友會理事長陳建言等人出席市警局重大槍毒案成果發表會，檢視嘉市警方會同友軍查扣大量毒品、製毒器具與槍械一批，黃敏惠頒獎慰勉市警局長陳明志及偵辦員警辛勞。

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黃敏惠強調，對任何戕害市民的犯罪絕對「零容忍」，感謝員警日夜跟監、跨縣市執法，有效防堵毒品流入校園與社區，及即時攔阻百萬詐騙贓款。

陳明志指出，此次破獲5件重大槍毒案件成果豐碩，共破獲毒品案17件、逮捕23人，獲准羈押5人，查扣各級毒品毛重逾4.5萬公克、毒咖啡包1856包及彩虹菸1027支、不法所得56萬餘元；另查獲假網拍犯嫌10人、不法所得150萬元及非法持槍3件4人。

警方表示，不法集團為躲避查緝，將毒品包裝成「拉布布」、「瑪利歐」等人氣公仔圖案造型咖啡包，將喪屍菸彈混入水果香精，製成具吸引力的新興毒品，降低青少年戒心。此次成功破獲這2起重大毒品案，並聲押2名主嫌獲准。

其中一起跨縣市行動，警方運用大數據分析，聯手宜蘭警方遠征百里，直搗DMT（二甲基色胺）製毒工廠，查扣大批化學設備，成功阻斷毒品源頭，主嫌羈押。

另1起鎖定依托咪酯菸彈流向，跨足台南、嘉義縣，連破5座分裝工廠，查扣大量成品與半成品，並逮捕1名通緝犯。

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嘉義市長黃敏惠（右一）等人，今天出席市警局重大槍毒案成果發表會，檢視警方查扣大量毒品。（嘉市警局提供）

警方陳列查獲的DMT（二甲基色胺）製毒工廠使用的大批化學設備。（記者丁偉杰攝）

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