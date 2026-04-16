向心涉共諜案無罪想寫回憶錄 「討跟監蒐證資料」敗訴原因曝

向心、龔青夫婦。（資料照）

中國創新、中國趨勢公司負責人向心2019年間涉共諜、洗錢等案被起訴，限制出境出海，歷經台北地方法院、高等法院審理，最終判決無罪確定，解除限制出境。向心以要自行留存紀錄、以便未來要寫回憶錄為由，要求調查局提供對他跟監、拍照蒐證的資料，但被調查局回絕，提訴願也被駁回，繼而提起行政訴訟；台北高等行政法院審理後認定，政府資訊公開法不適用於香港地區居民，向心不具申請資格，今判向心敗訴。可上訴。

向心的妻子龔青也以相同事由提出訴訟，北高行今年2月也以一樣的理由，判決龔青敗訴。

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向心主張，他於2019年間因涉及刑案，被檢察官、法院相繼限制出境出海至2023年9月間，直到2023年9月高院確定判他無罪後，才解除限制出境、出海。向心2024年7月以個資法、行政程序法、檔案法規定，向調查局申請提供他被蒐證的相關資訊，被調查局否准，向心向法務部提出訴願，也被駁回，因此打行政訴訟討要。

北高行今天判決，認為須依政府資訊公開法第9條的規定，審認向心是否具備申請的主體資格。該條文規定，可申請者以「具有中華民國國籍並在中華民國設籍之國民」、「持有中華民國護照僑居國外之國民」及「互惠原則之外國人」為限。

合議庭指出，向心是香港地區居民，不符政資法第9條規定的任一申請主體資格，調查局審查申請資格後，以向心不符政資法規定的法定申請要件，不適用申請政府機關提供資訊為由，否決向心的申請，合法有據，法務部的訴願決定維持調查局原處分，亦屬合法，向心的申請無理由，因此判決向心敗訴。可上訴。

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