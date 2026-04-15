母子先後獲頒模範公務人員 宜蘭消防分隊長盧秉宏傳承佳話

盧秉宏（右2）獲頒「模範公務人員」與家人合影，盧媽媽（左2）20年前任職公職時，也同樣獲得模範公務人員表揚。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府今天表揚模範公務人員及績優人員，投入消防工作16年的消防局宜蘭分隊長盧秉宏，憑藉多次重大災難現場的卓越指揮，獲頒「模範公務人員」。這份榮耀對盧家也別具意義，盧媽媽過去任職於司法院時，也曾獲同項殊榮，母子時隔20年先後獲獎，蔚為佳話！

盧秉宏從基層隊員做起，擔任宜蘭分隊長近3年間，參與多起重大災害搶救。去年鳳凰颱風造成蘇澳水患時，第一時間率隊挺入災區，救出8位民眾並順利安置；另在宜蘭市民權新路住宅火警及女中路機車店火警中，也分別成功撤離14位住戶與救出2位受困者。

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今年宜蘭市包裹爆炸案、除夕綠九市場旁火警，以及市區7車追撞等重大案件，盧秉宏均擔任現場指揮官，臨場判斷準確，有效將災情控制在最小範圍。盧秉宏說，自己抱持「心存善念、盡力而為」信念，並將受災民眾視為自己的親人，全力搶救每一條寶貴生命。

他強調，感謝長官及同仁支持，也謝謝父母、妻子與家人陪伴，尤其妻子默默撐起家庭，讓他能無後顧之憂地投入救災工作，未來會繼續傳承母親認真負責的精神，在消防崗位上完成每一次使命。

盧媽媽說，身為消防員家屬，心情總是「七上八下」，面對災場的不可預知充滿擔憂，但兒子對救人工作展現高度熱忱，經常分享成功救人的喜悅與榮譽，看到他以救人為榮，也從擔心轉為支持，這份助人的使命感，讓一切辛苦與擔憂，都變得非常值得。

宜蘭縣今年有財政稅務局長劉富美、警察局礁溪分局警員宋昊哲、消防局宜蘭分隊長盧秉宏、衛生局科長張嘉齡及交通處技士廖信郎等5人，獲頒模範公務人員表揚；投入公職36年，致力推動公共造產、環保政策、營造社區關懷與長者照顧文化、促進弱勢就業、倡議職場安全以及推動賦稅公平與便民服務的劉富美，將代表宜蘭赴中央領取全國模範公務人員殊榮。

投入消防工作16年的宜蘭縣消防局宜蘭分隊長盧秉宏，憑藉多次重大災難現場的卓越指揮，獲頒「模範公務人員」殊榮。（記者王峻祺攝）

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