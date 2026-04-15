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    首頁 > 社會

    前員工變強盜 失業婦持刀搶摩斯漢堡5000元

    2026/04/15 10:38 記者王捷／台南報導
    警方在摩斯漢堡隔壁的巷子內找到蘇婦。（民眾提供）

    警方在摩斯漢堡隔壁的巷子內找到蘇婦。（民眾提供）

    47歲蘇姓婦人曾在摩斯漢堡工作，因病離職失業，昨天晚上近9點重返老東家，熟練拉出收銀台拿走5000元，員工制止時，蘇婦拔出水果刀揮舞後逃逸，讓現場顧客嚇死，南警二分局迅速逮捕蘇婦，依強盜罪嫌送辦。

    據了解，蘇婦單身，獨自一人居住，因生病無法長時間勞動而失業，離職的過程不明，但已離開摩斯漢堡一、兩年，14日晚間8時50分，單獨進入台南市一家百貨公司附近的摩斯漢堡，由於過去曾在該店任職，熟知作業流程，看見櫃台沒人時，就熟練觸及收銀台電腦，打開收銀機拿取現金5000元，店內員工察覺異狀上前攔阻，蘇婦見員工出面制止，隨即拔出預藏的水果刀，要店員不要靠近。

    在店內的店員與民眾驚叫，蘇婦帶著5000元逃離現場，許多在摩斯用餐、讀書的學生目睹，二分局勤務中心接獲報案後，立即調派線上警力調查，員警趕抵現場，確認嫌犯特徵與逃逸方向，隨即在周邊展開搜尋，但蘇婦也沒有逃亡，只是躲進店旁的巷子裡，員警當場將蘇婦壓制逮捕，起獲犯案用水果刀及5000元現金。

    中正派出所所長黃貞融表示，蘇婦行搶時亮出刀械脅迫他人，涉嫌強暴脅迫手段致使不能抗拒的強盜行為，警方完成筆錄製作與證據保全後，全案移送台南地檢署偵辦。

    47歲失業蘇婦曾經在摩斯漢堡工作，昨晚持刀到老東家行搶。（民眾提供）

    47歲失業蘇婦曾經在摩斯漢堡工作，昨晚持刀到老東家行搶。（民眾提供）

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