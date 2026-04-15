港商藉交流吸收成共諜！現退役6軍人判刑 空軍少校判8年6月最重

中籍港人丁小琥8年前就以湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長身分來台「交流」，開始接觸我國人士，但他審理期間病逝，高院上個月宣布公訴不受理。（圖取自鹿港天后宮網站）

中國港籍男子丁小琥多次利用商務、觀光名義申請來台，實則吸收我國現役、退役軍人刺探軍事機密，透過退役中校王文豪、譚俊明吸收同僚刺探軍機。高檢署去年11月偵結，依涉犯國家安全法等罪嫌，將丁男等7人起訴，並求處重刑，高院審理期間丁小琥病逝，上個月宣布公訴不受理。高院今宣判，6被告依違反國家安全法及陸海空軍刑法等罪分別被處4年6月至8年6月徒刑。

調查局台北市調查處去年發現，丁男多次以商務、觀光名義進出我國，且與退役中校王文豪、譚俊明往來密切，隨即啟動調查。深入追查後發現，3人涉嫌刺探軍事機密，循線查出士官長呂芳契、少校參謀官楊博智、其姊中尉人事官楊千慧與姊夫少校管制官邱翰林等人均涉入其中。

請繼續往下閱讀...

檢調查出，丁男受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示來台發展組織，並透過陳俊安以地下匯兌方式洗入逾1112萬元資金，作為蒐購情報之用。丁先吸收退役軍官王文豪、譚俊明及國人張志煒、何聖影（兩人均已身亡）成組織重要成員，再由王、譚2人物色昔日同僚、部屬與受訓同梯，進行遊說。

專案小組去年7月24日見時機成熟發動4波偵查行動，搜索21處所、約談13人並查證16人，丁男等7人經高院裁定羈押禁見至今，但高院審理期間，丁男過世，上個月高院公訴不受理。

高檢署去年11月偵結，依違反國家安全法等罪起訴丁小琥及6名現、退役軍官，並求處重刑；另台北地檢署亦就丁小琥、陳俊安及王文豪涉洗錢罪部分提起公訴。

涉及共諜案的多名現、退役軍人今天判決出爐，高院依違反國家安全法及陸海空軍刑法等罪，分別判處不等刑期，並宣告沒收犯罪所得。其中，退役軍官王文豪、譚俊明分別依為大陸地區發展組織罪判處有期徒刑7年及7年2月，並沒收已繳交的犯罪所得50萬元及8萬3380元。

此外，呂芳契因涉為大陸地區發展組織未遂罪被判6年徒刑，沒收17萬元犯罪所得；邱翰林則被認定犯同罪判刑8年6月，未扣案的10萬元犯罪所得宣告沒收，若無法沒收將追徵其價額。楊千慧同樣因涉發展組織罪判處8年徒刑，並沒收10萬元犯罪所得。

楊博智則依陸海空軍刑法職務洩漏機密罪，判處有期徒刑4年6月，並沒收8萬元犯罪所得。全案顯示共諜組織滲透情形嚴重，司法機關依法重判，以維護國家安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法