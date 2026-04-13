超速41公里辯測速照相機不準 這原因法官打臉駁回

洪姓女子駕車行經彰化縣田中鎮，超速達41公里遭拍照舉發，卻辯稱測速照相機不準，台中高等行政法院法官打臉判決駁回。（記者陳建志攝）

一名洪姓女子，去年4月駕駛自小客車行經彰化縣田中鎮中南路二段，因超速41公里遭測速照相機拍照舉發，員警開罰1萬2千元，並吊扣車牌6個月，洪女不服提起行政訴訟，強調當時行車紀錄器顯示的車速為時速81公里，且測速照相機檢定合格期限快到，有失準、偏差疑慮，並質疑「警52標誌」遭遮蔽，不過法官勘驗現場照片和測速照相機檢定合格證書，打臉洪女說法，判決駁回。

判決指出，洪姓女子2025年4月13日晚上8點多，駕駛自小客車行經彰化縣田中鎮中南路二段32公里處時，超速達41公里，員警逕行舉發，除開罰1萬2千元，並吊扣車牌6個月，洪女不服提起行政訴訟。

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洪女主張，當時車上行車紀錄器影像顯示車速為時速81公里，僅超過最高限速（50公里）31公里，原處分有違誤。並指該處測速取締標誌的「警52標誌」設置於駕駛人的視線死角，並被一旁的道路標誌遮蔽，導致無法發現，失去警示作用。

洪女並稱，被舉發是4月13日，但測速照相機的檢定合格使用期限到同年5月，員警在使用期限屆至前是否有因不當操作致測速失準、偏差尚有疑義，要求台中區監理所應提供重新送驗後校準偏差的數據。

台中高等行政法院審理則認為，該測速照相機經財團法人工業技術研究院於2024年5月3日檢定合格，有效期限至2025年5月31日，是具有公信力而得採為認定事實的憑據，否認有超速達每小時41公里的違規並無根據。

此外，經勘驗現場照片，該面警52標誌，設置於道路旁電線桿上，牌面清晰、設置位置明顯，洪女指稱設置在駕駛人視線死角，且被旁側的道路標誌遮蔽，並不可採，判決駁回，可上訴。

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