高雄健身房浴室驚見針孔偷拍 色狼遠端操控被活逮2女受害

高雄某健身房去年3月在浴室驚見水壺式隱藏針孔攝影機，偷拍妙齡女子沐浴。（情境照）

高雄某健身房去年3月在浴室驚見水壺式隱藏針孔攝影機，偷拍妙齡女子沐浴，事後宋姓男子進浴室取回針孔時，被在場員工圍堵活逮報警送辦，經查，宋男在浴室偷拍3段影像，共2名女子受害，1人調解成立撤告，宋被依無故攝錄他人性影像罪判刑6月。可上訴。

判決指出，警方去年3月30日接獲報案，表示有人在健身房偷拍，經警方到場時，在場員工已將被告宋男圍堵在現場，宋男被控在4樓泳池旁浴廁內，架設外觀如保溫水瓶一般的隱藏式針孔攝影機，攝錄A女、以及B女沐浴時裸露身體隱私部位，並可遠端操控攝錄。

請繼續往下閱讀...

警訊時被告被問：「做多久？」，被告稱：「2個多月了。」並於偵查中主動向檢察官坦承另於去年1月間，也以相同的手法偷拍A女沐浴，此部份符合自首要件。但A女堅不合解，並請求法院從重量刑，B女則同意合解撤告。

橋頭地院審酌被告為滿足一己私慾恣意以針孔攝影機攝錄本案性影像，更造成A女受有心理上壓力及創傷，實應予非難；但念被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡以被告無犯罪紀錄之前科，依無故攝錄他人性影像罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法