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    首頁 > 社會

    台東青少年運動競賽傳意外 騎自行車連車帶人摔下玉長公路邊

    2026/04/12 11:36 記者劉人瑋／台東報導
    青少年騎士意外翻下路面、摔進草叢中，所幸並無大礙。（警消提供）

    青少年騎士意外翻下路面、摔進草叢中，所幸並無大礙。（警消提供）

    台東縣今早又發生鐵人賽事意外，一名14歲少年騎自行車行經玉長公路時，疑似因剛好路幅變狹窄，碰撞護欄後摔下路面，交管人員發現通報警消，協助扛回路面送醫，所幸傷勢並無大礙。

    台東警消今早8時許接獲賽事方交管員通報，台11線96.1K路段、接近玉長公路路口附近發生自行車自摔案件，交管員目擊一名自行車騎士自摔、翻過路邊護攔並落入草叢中。

    消防局派遣長濱92車，計1車2消執行本案救護，早上9時18分抵達現場後，發現受傷的是名參賽的14歲青少年，所幸僅有臉部及左手臂擦挫傷，生命徵象穩定，後送台東醫院成功分院後並無大礙。現場民眾推測，應是騎士太靠近路邊，又逢道路稍有縮減才撞到護欄、人翻下路邊一公尺餘的草叢中。

    台東每年3月到5月間都有多場次戶外運動賽事，曾擔任多次不同賽事的救生員說，運動比賽皆有風險，不僅和訓練頻繁、品質有關，與當天環境、個人體質關係更大，先前賽事已有多人在活水湖中溺水，參賽選手仍需量力而為。

    青少年騎士意外翻下路面、摔進草叢中，所幸並無大礙。（警消提供）

    青少年騎士意外翻下路面、摔進草叢中，所幸並無大礙。（警消提供）

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