男子狂打110戲耍警察 法官裁罰5千

基隆地院近日裁定，罰黃男5千元。（記者吳昇儒攝）

男子黃傳介今年2月23日上午8時許，陸續撥打電話到110，向警方謊稱身體不適、有糾紛等理由，要求警方到場協助。從上午撥打到下午，讓警方疲於奔命。等警方到場後，黃男再跟員警表示，不需要他們協助，戲耍員警。經警方多次口頭告誡、勸阻後，黃男仍不罷手，被警依違反社會秩序維護法送辦。基隆地院近日裁定，罰黃男5千元。

警方調查，黃男於案發當時，跑到成功一路118巷9弄口、超商等多處地點，陸續撥打電話，向勤指中心人員謊稱自己身體不適、現場有糾紛，要110派員到場協助，但員警到場時，黃男卻稱已經沒事了，不需要警察。

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經查，黃男於案發當日共撥打8通110電話，嚴重干擾警方人員調度，且經員警勸告後，黃男仍持續撥打，最後決定將他移送法辦。

法官審理時，調閱員警身上密錄器影像，確認警方已明確告知黃男，不得濫用報案資源，已經造成確實有緊急事件民眾撥打時的權益。因此，對於黃男有必要予以裁罰，以達嚇阻之效。

法官考量黃男的教育程度、家庭經濟狀況及違反社會秩序維護法行為動機、目的、手段、犯後態度後，裁罰黃男5千元。

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