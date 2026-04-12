台南2居家保母涉虐6嬰幼兒 檢列21犯行起訴

台南麻豆區兩名居家托育保母被控涉凌虐六名嬰幼兒，其中一男嬰達重傷害程度，台南地檢署起訴兩名惡保母。（資料照，記者王俊忠攝）

台南麻豆區2居家托育保母涉施虐6名嬰幼兒，其中1名11月大的男嬰腦部硬腦膜下出血，仍在加護病房治療，檢方訊後對2女聲押禁見獲准；受害的嬰幼童家長聲明痛批「難以想像怎會有這麼變態的人」，台南地檢署檢察官調查列出2女共有21條犯行，依妨害幼童發育等罪嫌起訴2女。

檢方調查鄭女對該11月大的男嬰共計7件犯行、張女共14件犯行，認定兩女涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意傷害兒童致重傷等罪嫌，依法提起公訴。

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鄭女、張女涉於2025年3月起至12月初對1名男嬰凌辱虐待，直到男嬰身體狀況有異，鄭女才聯絡其母送醫，奇美診斷發現男嬰受有創傷性腦損傷合併左側硬腦膜下出血及水腫、右側偏癱、癲癇、視網膜出血與兩眼視力缺損、兩耳聽力缺損等傷勢，動眼部手術，成大醫院診治達重傷害程度。

檢方起訴指出，鄭姓女子在南市麻豆區托育服務登記處所從事在宅居家式托育服務，並在臉書及GOOGLE地圖以居家托育為名，對外招收幼童照顧營業，鄭女領有居家式托育服務證書並擔任負責人，她並僱用張女，兩女一起在該處居家托育幼童。

據指出，該家居家托育共收托8名嬰幼兒，其中有6名受害孩童的家長提告。家長指鄭、張2女照顧的都是2歲以下嬰幼童，尚不會講話，是1名11月大的嬰兒送醫後發現有新、舊傷，疑是遭受凌虐，因顱內出血在加護病房治療，2女惡行才曝光。

有家長指控，光看過去1個月監視影像，8月大的孩子受虐超過20次，有打巴掌將小孩打飛、從高處重摔、用腳踢走，「真的無法想像怎會有這麼變態的人」。檢警於去年12月5日獲報後對兩名保母以串、滅證為由，向法院聲押禁見獲准。

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