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    首頁 > 社會

    婦遭虛幣投資詐騙損失逾571萬 配合警埋伏設局逮捕女車手

    2026/04/10 16:12 記者劉慶侯／台北報導
    士林警分局逮捕高姓女車手。 （記者劉慶侯翻攝）

    士林警分局逮捕高姓女車手。 （記者劉慶侯翻攝）

    55歲鄭姓婦人掉入詐騙集團假投資虛擬貨幣陷阱，陸續匯出或面交571萬元。對方食髓知味要求再加碼，鄭婦才驚覺上當受騙，配合警方設局誘捕，當場逮捕出面取款的55歲高姓女車手，警方將溯源追查幕後集團中。

    警方表示，從事醫療美容業的鄭女，是在網路上認識不明網友，對方以投資虛擬貨幣為由誘導投入資金，並依指示與指定幣商面交購買虛擬貨幣。鄭女陸續交付款項，直到數月後應可出金時，對方卻遲遲不給付，還要求一再加大資金力度，她才驚覺遭詐騙，但已累計損失高達571萬3455元。

    期間，詐騙集團仍持續與鄭女聯繫，企圖進一步詐取財物，鄭女暗中向北市警士林分局報案，警方旋即展開調查，並由鄭女配合警方行動，先與詐騙集團約定面交時間、地點。經蒐證完整後，由所長蔡宗銘率同警員洪信誠、王力陞、李季豐及芝山岩派出所警員曾浚育共組專案小組。

    前日警方在指定地點士林區德行東路一帶埋伏，當詐騙車手高姓女子現身取款時，警方上前將她逮捕，當場查扣手機1支。高嫌對犯行坦承不諱，警方依法告知相關權利後，移送偵查隊續行偵辦。

    警方表示，網路投資詐騙手法層出不窮，民眾切勿輕信來路不明之投資資訊，凡涉及「穩賺不賠」、「高報酬低風險」等說詞，極可能為詐騙陷阱。如有疑問，應即撥打165反詐騙專線或向警方查證，以確保自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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