不忍愛女遭幼兒園長虐待 憤怒父持花盆砸大門被法辦

監視器拍下女童被園長粗暴脫衣。（記者徐聖倫翻攝）

不忍愛女受委屈！新北市板橋區欣勵德幼兒園爆虐童，曾姓男子不滿年幼的女兒在校內被園長粗暴脫衣，當下已雖報案，但他越想越氣，7日持花盆狠砸幼兒園大門玻璃碎一地。板橋警分局獲報趕抵，將這名護女心切卻行為脫序的曾男逮捕，依恐嚇罪嫌移送法辦。

​據悉，本起虐童案今上午由新北市議員劉美芳召開記者會披露，女童在校時於同學玩耍把身上弄得一身濕，遭園長當著所有人面粗暴脫衣，還弄傷背部。

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受害家長38歲的曾男在案發後第一時間雖已報案處理，但適逢清明連假期間，曾男每每見到稚女身心受創的模樣，內心煎熬、憤怒難以平復，認為校方並未給予合理交代。7日晚間8時許，曾男情緒激動來到幼兒園門口，隨手抓起門旁的花盆便往大門狠砸，玻璃、陶瓷碎片四濺，現場一片狼藉。

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警方獲報到場，曾男並未反抗，臉上表情帶著痛心與憤怒。儘管校方事後表示不願追究毀損責任，但曾男舉動已涉嫌觸犯刑法恐嚇罪，警方只能依法將他逮捕並帶回偵詢。警方表示，法理不外乎人情，雖然曾男身為人父、為求公道的心情令人鼻酸，但觸法為事實，仍需依法送辦。

警方呼籲，民眾面對司法案件應循法律途徑解決，若採取暴力手段，不僅無法解決問題，反讓自己身陷法網，得不償失。

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議員劉美芳為受害女童、家長召開記者會。（記者徐聖倫翻攝）

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