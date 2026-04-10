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    首頁 > 社會

    國6休旅車變換車道不當翻車 撞損保時捷恐賠慘了

    2026/04/10 13:55 記者陳鳳麗／南投報導
    休旅車疑變換車道不當，致保時捷超跑撞縣護欄後回彈撞上休旅車，休旅車翻覆，後方保時捷跑車毀損。（國道七隊提供）

    休旅車疑變換車道不當，致保時捷超跑撞縣護欄後回彈撞上休旅車，休旅車翻覆，後方保時捷跑車毀損。（國道七隊提供）

    國道6號西向4.9K草屯路段，今日上午發生休旅車變換車道不當，撞到保時捷超跑，超跑撞護欄後回彈撞休旅車，休旅車四腳朝天翻覆在內側車道，2車駕駛都無大礙，惟跑車車輪掉落、車體嚴重毀損，網友說，若肇事責任在休旅車，休旅車賠償保時捷超跑修車費大概賠慘了。

    國道七隊指出，由58歲張姓男子駕駛白色休旅車，上午10點多在國道6號西向4.9K東草屯路段，疑似變換車道不當，53歲陳姓男子駕駛的灰色保時捷超跑，因閃避不及而碰撞護欄後，回彈撞擊休旅車，白色休旅車側翻在內側車道，所幸當時後方沒有車輛追撞，沒有造成回堵，兩車駕駛也沒有受傷，現場於上午11時8分排除。

    國道七隊表示，高速公路事故常見的肇事因素就是變換車道不當，除處罰新臺幣3000至6000元外，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照，請駕駛務必小心。

    該起車禍所幸無人受傷，但車友看到翻覆休旅車之餘，焦點放在閃休旅車撞護再回彈撞休旅車的保時捷超跑，保時捷超跑車體右側後後方都嚴重毀損，修車費恐怕非常高，萬一肇事責任比較大的是休旅車，自己修車外，賠償保時捷超跑的修車費恐怕也吃不消。

    保時捷超跑右側嚴重毀損。（國道七隊提供）

    保時捷超跑右側嚴重毀損。（國道七隊提供）

    保時捷超跑右後側毀損，後保險桿掉落。（國道七隊提供）

    保時捷超跑右後側毀損，後保險桿掉落。（國道七隊提供）

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