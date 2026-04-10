納入新住民 高市毒防局推動跨語系反毒宣講師培訓

高市毒防局推動跨語系反毒宣講師培訓。（毒防局提供）

高市毒品防制局今舉辦「新住民反毒宣講師培訓教育訓練」，培力新住民成為反毒宣講師，透過語言優勢與文化連結，將正確拒毒觀念深入新住民族群。

今開幕儀式由毒防局長陳盈秀，偕同社會、海洋、民政及勞工等局處代表，邀橋頭地檢署主任檢察官施家榮、高市國際新住民協會理事長李瑤、印尼好姊妹支持聯誼會長陳雪娥、中華民國臺越婦女創業協進會理事長陳琳鳳、高市越南同鄉會理事長阮氏孌等新住民團體代表共同揭幕。

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陳盈秀表示，這次培訓以「法律、醫療、實務技巧」三大面向為核心，課程內容涵蓋新興毒品辨識、毒品相關法規、成癮機制，及跨文化溝通與拒毒生活技能，全面提升學員的反毒宣講能力。

另因應新興毒品型態日益多變，課程中特別強化「依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）」辨識與危害教育；毒防局指出，施用依托咪酯可能導致意識混亂、抽搐，甚至危及生命，已列為當前毒防重點項目。

陳盈秀進一步指出，透過培訓具多元文化背景之宣講人力，不僅能有效傳遞正確反毒資訊，更有助於建立信任關係，協助引導新住民朋友及早接觸並運用相關資源，降低新興毒品危害風險。

完成培訓後，學員將擔任反毒宣講師，深入外籍移工及新住民族群推動反毒宣導，持續強化新住民族群防毒意識，擴大社區毒防網絡。

高市毒防局推動跨語系反毒宣講師培訓。（毒防局提供）

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