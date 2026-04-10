司法盲區3-2》行情萬元起跳！詐團愛找失聯移工當「拋棄式人頭」設斷點

失聯移工成詐團最愛。圖為非法移工遭逮後遣返。（資料照）

詐騙集團犯罪手法不斷翻新，近來鎖定全台近10萬名失聯移工，不惜以1萬元代價收購其帳戶，失聯移工已成為詐團眼中CP值最高的「拋棄式人頭戶」。近日一起印尼籍移工SETIAWAN洗錢案，揭開了台灣司法與移民管理系統脫鉤現狀，法官判決沒收犯罪所得，並併科罰金，但被告早在判決前4個月就已搭機離台，讓辛苦辦案的基層員警感嘆，判決書形同廢紙，「國家一毛錢也收不到」。

根據統計，全台失聯移工人數節節高升，總數已逼近10萬人大關。這群「黑工」在法律邊緣生存，無法合法工作，卻擁有早期合法申請時留下的銀行帳戶。詐騙集團看準這點，透過TikTok、臉書社團以「1萬元代價」散布收購訊息。對於失聯移工而言，1萬元報酬等同辛苦工作數天的薪資，在法律意識薄弱與經濟壓力下，極易受誘淪為詐團的洗錢工具。

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警方調查發現，詐騙集團利用外國人犯罪的問題正急劇惡化，且呈現明顯的「國籍分工」。目前外籍車手以馬來西亞籍占大宗，詐團利用其語言優勢與觀光免簽待遇，派遣來台短期停留提款；而人頭帳戶收購則以越南籍失聯移工居首，利用其在台建立的廣大地下社群，大量流出警示帳戶，形成極難追蹤的「境外斷點」。

基層警員表示，以SETIAWAN案為例，詐團利用其帳戶在極短時間內讓3名台灣人受騙，作業程序極其純熟，不過最令人扼腕的是，判決書主文雖載明「執行完畢後驅逐出境」，但被告早在判決生效前就已出境；當前，司法對於觸犯輕微刑事案件的失聯移工，鮮少發動「限制出境」，而移民署依現行法規，遣返程序往往快於刑事審理。

警方指出，「行政與司法體系斷裂」的現象，讓台灣司法在國際詐騙集團眼中「形同虛設」，這群「黑工」持續淪為洗錢鏈底層，被告往往「帶贓款回國、留下刑案紀錄」，不僅被害人損失沒指望，更讓公權力徹底失靈；若行政機關與司法體系對於移工犯罪資訊無法即時同步連線，台灣恐將持續淪為洗錢與詐騙的「制度提款機」。

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