擅將攝影師作品上架NFT販售 「回歸山林」負責人侵害著作權GG了

知名登山社「回歸山林」蘇姓負責人擅自將合作攝影師的作品上架至OpenSea網站，以NFT形式公開販售被判有罪。示意圖（資料照）

知名登山社「回歸山林」蘇姓負責人未經合作攝影師同意，擅自將對方拍攝的雪山風景照上架至OpenSea網站，以NFT形式公開販售，被法官依《著作權法》判處蘇男拘役50日，可易科罰金、公司則被判處罰4萬元。

判決指出，莊姓攝影師曾於2021年間前往雪山拍攝多幅精美攝影作品，蘇男欣賞其專業，邀請莊參與登山團並提供部分費用，雙方達成「互惠宣傳」共識，由莊提供照片供蘇男在個人社群或公司粉絲專頁發布，藉此提升彼此知名度。

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隔年，蘇男私自將照片重製並上傳至OpenSea網站（代幣與NFT交易平台），標註由「Returnees（回歸山林）」擁有並公開標價，莊男事後經朋友提醒，發現自己的作品竟被當作商品販售，憤而提告。

高雄地方法院審理時，蘇男辯稱曾負擔莊姓攝影師出團大部分費用，雙方應屬合作關係，對照片享有「共有權利」。但法官檢視雙方對話紀錄發現，莊質疑侵權時，蘇男曾多次致歉，表示「我是土包子一個，惹這麼大的禍」、「你的照片我不敢動了」，甚至提出6萬元賠償方案，但莊認為賠償金額太低，雙方談判破裂。

法官認為，即使蘇男曾支付部分出團費，在法律上仍不具備自動取得著作權的地位，且受僱或出資聘任關係若無特別約定，著作權仍歸創作者所有，因此認定蘇男侵權，依違反《著作權法》判處蘇男拘役50日，可易科罰金、公司部分也被判罰4萬元，可上訴。

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