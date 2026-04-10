司法盲區3-3》失聯移工遣返出現行政、司法漏洞 專家拋解方

全台失聯移工人數節節高升，總數已逼近10萬人大關；圖為移民署人員過往執行遣送情形。（資料照）

詐騙集團近年轉向利用失聯移工擔任車手，並大量收購其帳戶，導致基層警方好不容易逮到人，嫌犯卻在判決出爐前已遭遣返，出現「人已遣送、判決書變廢紙」的荒謬窘境。針對行政遣送與刑事偵審脫節的司法亂象，律師、執法官員疾呼政府應立即修法，建立「即時通報機制窗口」並推動「收容替代處分」修法，補強行政與司法間的縫隙，莫再讓台灣司法判決文書淪為一紙具文。

曾任檢察官的觀希國際法律事務所律師歐蕙甄指出，會發生被告「合法消失」的情形，主因在於強制處分未及時啟動；在政府全力打詐期間，針對失聯移工涉及洗錢案時，我司法機關應做出「限制出境｣的處分，並建議政府建立「移民署ㄧ檢警ㄧ法院」即時通報機制窗口，一旦移民署發現失聯移工涉及刑案偵審中，在司法機關尚未發布限制出境時，應暫緩遣返，才能解決司法與移民制度斷裂引發的判決無效現況。

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曾在移民署專勤隊執法的官員指出，現行｢入出國及移民法」第36條的制度缺陷，現行遣返前10日的通報僅屬「形式通知」，在目前司法案量暴增下，檢、院根本無法在極短時間內完成起訴或判決；另建議，應研究修正移民法第38條，將「涉及刑案之外國人」正式納入「收容替代處分」對象，讓行政機關具備裁量權，將涉案人責付給在台親友或NGO團體監管，而非急於遣送，確保刑事訴訟程序能順利執行。

除了法制修補，知情人士與基層警界則建議「制度性聯動」防堵策略，一旦雇主通報移工失聯，行政機關應同步通報金融機構凍結該移工帳戶；唯有從源頭讓帳戶在失聯當下「即刻失效」，讓詐團買到的帳戶成為無用的「死帳戶」，才能從誘因端斬斷犯罪工具鏈；透過跨部會協作縫合行政與司法缺口，才能落實打詐效能，捍衛司法公信力。

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