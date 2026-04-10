司法盲區3-1》人跑了才判刑！失聯移工賣帳戶後出境 判決書形同廢紙

全台失聯移工人數節節高升，總數已逼近10萬人大關；圖為移民署人員過往執行遣送情形。（資料照）

詐騙集團收購失聯移工帳戶洗錢，日益猖獗。基隆地院有一判決，一名印尼籍移工SETIAWAN，被控以台幣1萬元的代價將銀行帳戶賣給詐騙集團，致3名台灣無辜民眾受騙匯款；法官審理後，依SETIAWAN犯洗錢防制法，判他4月徒刑，併科罰金1萬元，並要求在執行完畢後驅逐出境；但SETIAWAN早在判決出爐前4個月就已離境，法律制裁淪為「廢紙」。

判決指出，SETIAWAN受雇來台打工，2022年9月間失聯，經雇主報案成為「失聯移工」；未料SETIAWAN失聯期間，2024年2月間因急需用錢，竟將其申辦的彰化銀行帳戶與金融卡，在不詳地點交給詐騙集團成員使用，並從中獲取1萬元報酬。

請繼續往下閱讀...

詐團取得帳戶後，隨即在LINE上假冒親友詐騙，導致陳姓、賴姓及周姓等3名被害人信以為真，共匯款11萬9000元至該帳戶，款項隨即被詐騙集團提領一空。被害人報案後，警方循線追查，才發現帳戶提供者竟是失聯的SETIAWAN。

基隆地院審理後認為，SETIAWAN幫助詐欺取財及洗錢罪證明確，考量其在偵查中自白犯行，依法減輕其刑。法院於2024年11月15日宣示判決，處有期徒刑4月、併科罰金1萬元，由於SETIAWAN是失聯移工且逾期居留，法官判決書中特別要求他在服刑完畢後，驅逐出境。

但依內政部移民署資料顯示，SETIAWAN竟早在判決前的2024年7月11日就已經離台回國，法院直至2024年11月15日宣判，並要求「執行完畢後驅逐出境」時，SETIAWAN根本不在台灣境內，有期徒刑與罰金刑罰完全無法落實，被害人更是求償無門。

本案凸顯失聯移工涉及犯罪後的司法漏洞；由於移工失聯後往往居無定所，檢警在偵辦期間若未能在第一時間限制出境或羈押，被告早已被遣返或自己買機票返國。法界人士直言，此判決對已離境的被告毫無約束力，不僅沒收不到犯罪所得，更讓司法威信大打折扣，成為社會治安的一大隱憂。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關新聞：

司法盲區3-2》行情萬元起跳！詐團愛找失聯移工當「拋棄式人頭」設斷點

司法盲區3-3》失聯移工遣返出現行政、司法漏洞 專家拋解方

印尼籍移工SETIAWAN賣帳戶給詐團，害3名國人被騙，基隆地院判他4月徒刑，併科罰金1萬元後，驅逐出境。SETIAWAN早在判決出爐前已出境，法律制裁淪為「廢紙」。（記者林嘉東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法