菲籍女子金融卡遺失成詐團人頭帳戶？ 法官一理由打臉論罪

菲籍女移工用生日設提款卡密碼，以怕忘為由，在卡背貼密碼成詐騙工具，被新竹地院認證她是幫助洗錢。（記者黃美珠攝）

菲籍女子馬麗在台捲入詐騙案，她一路喊冤，聲稱涉案金融卡是不小心「掉了」，她怕忘記才把密碼貼在卡背上，「剛好」被詐團撿去當人頭戶拐人錢財。新竹地院法官也不是吃素的，突破「盲腸」，讓馬麗自己招出，密碼其實是她的生日，依幫助洗錢論處有期徒刑8月，併科罰金10萬。

法官說，馬麗在涉案金融卡所屬銀行帳戶被列警示4個月後才到案，但製作筆錄仍能立刻答出金融卡6位數字密碼，而後面4碼就是她的生日，可見她對密碼很熟悉，豈有必要另寫在便利貼，貼在提款卡背面？就算真的怕忘掉密碼，一般人抄寫後，也會把密碼跟金融卡分開放，以免被人拿走盜領等，她的做法和說詞都很可疑。

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辯護律師主張，馬麗掉的金融卡是前公司的薪資帳戶卡，自離職後就停用，一發現不見，她馬上主動掛失，不過是因外籍身分不諳中文，才為防忘記而把密碼貼在卡背。

然而馬麗卻當庭拖律師後腿告訴法官，她在台工作14年，在人力公司負責幫聽不懂中文的菲籍移工翻譯。還加碼自爆涉案金融卡其實還跟她的證件、郵局帳戶、現金等其他貴重物放在同一個隨身包包內，但其他東西都沒掉，就只掉了那張卡。

法官自然不信她中文不好，更懷疑天下哪有那麼巧的事，包包內其他東西都在，偏偏就涉案金融卡掉了，還恰巧被詐騙集團「撿」去拐人騙錢？就算她主動向銀行掛失卡片，也難排除是為了脫罪才虛晃一招，所以認定她犯法。

菲女馬麗在提款卡背面，貼上自己生日做的密碼，說是為防忘記，法官認定這是她幫助洗錢的藉口。（本報製圖）

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