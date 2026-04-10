34歲女加入投資群組 險解約80萬保單及時被警攔阻

三商美邦人壽幹部發現詐騙通報警方到場。（民眾提供）

高雄市左營分局新莊派出所8日接獲三商美邦人壽宋姓協理及幹部通報，疑有民眾遭投資詐騙，員警發現34歲陳女受到「35理財」話術吸引，意欲解約25000美元保單投資，在員警勸說下保住積蓄。

經了解，陳女透過Instagram加入投資群組，受「35理財」話術吸引，對方以直播課程、抽獎送禮及限時高報酬誘騙，並以假帳號營造獲利假象，使其欲解除逾25000美元（逾新臺幣80萬元）儲蓄險投入。

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員警一看群組就說，「裡面116人，只有妳不是詐團成員，授課的也是AI」，「保證百分百是詐騙」，經耐心說明詐騙手法及以案例勸導，提醒陳女「Calm down」，成功阻詐。

警方表示，詐騙集團常以「提高投入解鎖報酬」、「名額有限」製造急迫感，甚至冒用名人或AI影像授課，並教導以裝潢費名義規避金融機構查核；甚至把受騙民眾榨乾，又用受騙民眾帳號詐騙他人，最後受騙民眾又變詐騙共犯。警方呼籲，切勿輕信網路投資資訊，如有疑問可撥打165或向警方諮詢。

員警勸說陳女不要解約。（民眾提供）

員警成功組詐幫陳女保住80萬元積蓄。（民眾提供）

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