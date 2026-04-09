南鐵執勤突昏倒歷劫重生 前署長陳家欽探視李鵬山

南鐵執勤突昏倒歷劫重生，前警政署長陳家欽探視李鵬山（右）傳佳話。（台灣警政發展協會提供）

台灣警政發展協會理事長、前警政署長陳家欽，得知5年前，時任台南市警局前保安民防組長李鵬山因公病發，一度心跳暫停，經裝上葉克膜後搶救，因當時又遇上新冠疫情，陳家欽無法探視，直到2人都退休，昨特地代表協會關心李身體，並致贈10萬元慰問。

台南市警五分局前保民組長李鵬山，執勤南鐵東移抗議現場暈倒，住院7個多月，才從鬼門關前救回，而救他的主治醫師巧於20年前剛自國外留學返台，因發生車禍受助於李組長，留學生欲贈禮感謝被他婉拒，不料，反成為李組長的主治醫師、救命恩人，在地方傳為佳話。

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陳家欽回憶時任警政署長時，台南鐵路地下化工程，最後半拆戶黃春香家雖已拆除，但聲援黃家的團體仍在附近聚集，第五警分局派員到場待命時，執勤的保安民防組長李鵬山突感覺頭痛，被送到成大醫院急診，一度月心跳暫停，緊急裝上葉克膜後救回一命。

因當時疫情嚴峻，他無法前往探視慰問，後來因公事繁忙，直到2人都退休了，陳家欽仍不忘久念的探望，獻上遲到的祝福與慰問，同時也代表台灣警政發展協會，向當年因公昏迷的優秀警官致意。

李組長退休後眼睛視力不佳，陳家欽與他話家常，安慰他身體健康才是最重要，並且保持身心愉快，表達慰問的心意。

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