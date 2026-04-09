為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    成功嶺班長嗆「敢打1985操死你們」 果真被檢舉吃上這三罪

    2026/04/09 13:28 記者陳建志／台中報導
    成功嶺一名李姓班長，在中山室嗆阿兵哥「誰敢打1985舉報我，我就操死你們」，結果事後真被申訴，犯下三罪被判拘役110日。（記者陳建志攝）

    成功嶺一名李姓班長，在中山室嗆阿兵哥「誰敢打1985舉報我，我就操死你們」，結果事後真被申訴，犯下三罪被判拘役110日。（記者陳建志攝）

    成功嶺302旅李姓中士班長，前年底仗著快要退伍，在連上中山室對著役男嗆「誰敢打1985，我就操死你們」，事後國防部果真接到有人打1985申訴，調查後發現，李姓班長不但恐嚇阿兵哥不能申訴，還指使役男穿著賴姓班長迷彩外套帶隊清垃圾，甚至還在營區內上網賭博，依違法陸海空軍刑法三罪，判處拘役110日，可上訴。

    中檢起訴指稱，李男時任陸軍302旅中士班長，卻於2024年12月29日晚上7點，在連上中山室恫嚇在場役男「聽說有人想打1985舉報我，反正我也快退伍了，要玩我陪你們玩，誰敢打1985，我就弄你們、操死你們」，阻撓役男撥打國防部「1985諮詢服務專線」進行申訴。

    而役男事後，果真打1985向國防部申訴，軍方調查後又發現，李男前年1月10日上午9點多，本應帶領新訓役男進行垃圾子母車清運，因擔任值星班長無暇前往，竟要求陳姓役男穿著同寢賴姓班長的迷彩外套，帶領其他役男完成垃圾清運。

    此外，前年1月17日，李男在營區內，使用手機登入網路「3A遊戲平台」的「戰神賽特」遊戲，轉帳儲值3千元兌換點數後，進行拉霸機遊戲，從事賭博行為。李男雖已在2025年3月16日退伍，仍被起訴追究。

    台中地院審理後，依陸海空軍刑法之長官以恐嚇阻撓部屬申訴罪，處拘役50日；公然冒用軍人服飾官銜罪，處拘役40日；在營區賭博罪，處拘役30日，應執行拘役110日，可易科罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播