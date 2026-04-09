成功嶺班長嗆「敢打1985操死你們」 果真被檢舉吃上這三罪

成功嶺一名李姓班長，在中山室嗆阿兵哥「誰敢打1985舉報我，我就操死你們」，結果事後真被申訴，犯下三罪被判拘役110日。（記者陳建志攝）

成功嶺302旅李姓中士班長，前年底仗著快要退伍，在連上中山室對著役男嗆「誰敢打1985，我就操死你們」，事後國防部果真接到有人打1985申訴，調查後發現，李姓班長不但恐嚇阿兵哥不能申訴，還指使役男穿著賴姓班長迷彩外套帶隊清垃圾，甚至還在營區內上網賭博，依違法陸海空軍刑法三罪，判處拘役110日，可上訴。

中檢起訴指稱，李男時任陸軍302旅中士班長，卻於2024年12月29日晚上7點，在連上中山室恫嚇在場役男「聽說有人想打1985舉報我，反正我也快退伍了，要玩我陪你們玩，誰敢打1985，我就弄你們、操死你們」，阻撓役男撥打國防部「1985諮詢服務專線」進行申訴。

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而役男事後，果真打1985向國防部申訴，軍方調查後又發現，李男前年1月10日上午9點多，本應帶領新訓役男進行垃圾子母車清運，因擔任值星班長無暇前往，竟要求陳姓役男穿著同寢賴姓班長的迷彩外套，帶領其他役男完成垃圾清運。

此外，前年1月17日，李男在營區內，使用手機登入網路「3A遊戲平台」的「戰神賽特」遊戲，轉帳儲值3千元兌換點數後，進行拉霸機遊戲，從事賭博行為。李男雖已在2025年3月16日退伍，仍被起訴追究。

台中地院審理後，依陸海空軍刑法之長官以恐嚇阻撓部屬申訴罪，處拘役50日；公然冒用軍人服飾官銜罪，處拘役40日；在營區賭博罪，處拘役30日，應執行拘役110日，可易科罰金。

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