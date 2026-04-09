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    換尿布一轉身傻眼！小女嬰反鎖高溫車內 粗心媽嚇壞警破窗救援

    2026/04/09 12:18 記者許國楨／台中報導
    員警當機立斷決定破窗。（民眾提供）

    員警當機立斷決定破窗。（民眾提供）

    台中市北屯街頭日前上演一場驚險救援，一名母親替未滿週歲女兒更換尿布時，因一時疏忽導致車門自動上鎖，女嬰獨自受困密閉車內，在炎熱天氣下情況危急，警方接獲報案火速趕抵，現場氣氛緊繃，最終採取破窗方式搶救，成功將女嬰帶離險境。

    事發於上月底中午時分，地點在北屯區旱溪西路，年約40歲顏姓女子當時將車輛停靠路旁，準備替女兒換尿布，先將孩子放在駕駛座後，轉身到後座拿取用品，不料車門突然關閉並自動上鎖，鑰匙仍留在車內，讓她瞬間慌了手腳，更讓人擔憂的是，當時氣溫偏高，車內雖未熄火，但冷氣卻故障未運作，車窗又緊閉，形同密閉空間。

    顏女眼見女兒受困車內、無法立即脫困，擔心發生脫水或中暑意外，急忙報警求助，第五分局松安派出員警迅速到場評估現場狀況後，在與顏女確認並取得同意後，決定直接破壞車窗搶救，只見員警手持警棍，朝距離女嬰最遠的右後座車窗猛力敲擊，玻璃瞬間碎裂，現場圍觀民眾無不屏息關注。

    破窗後員警立即打開車門，將受困女嬰抱出交由救護人員檢查，所幸未出現中暑或脫水情形，身體狀況良好，讓在場所有人鬆了一口氣，顏女也當場頻頻致謝；第五分局呼籲，家長帶同嬰兒或幼童開車出門時，切勿獨留嬰兒或幼童在車內，以免發生危險。

    所幸小女嬰未出現中暑或脫水情形。（民眾提供）

    所幸小女嬰未出現中暑或脫水情形。（民眾提供）

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