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    老翁超商提款機忙提錢 警趕到驚聞手機傳嬌聲甜喊老公

    2026/04/09 10:30 記者鄭景議／台北報導
    鄭姓老翁前日在超商操作提款機時，手機突然傳出女性聲音甜喊「老公」。（記者鄭景議翻攝）

    鄭姓老翁前日在超商操作提款機時，手機突然傳出女性聲音甜喊「老公」。（記者鄭景議翻攝）

    台北市一名鄭姓老翁前日在超商操作提款機時，因神情慌張且停留過久，引起店員警覺並通報警方。大安分局員警到場關懷時，鄭翁起初堅稱提領45萬4000元是為了買房，不料手機突然傳出女性聲音甜喊「老公」，員警隨即在鄭翁同意下檢視手機對話，當場戳破這起「假交友真詐財」的愛情陷阱，成功保住鄭翁積攢多年的血汗錢。

    大安分局瑞安街派出所接獲轄內超商通報，指稱提款機前有一名長者行為異常，疑似正遭遇詐騙。警員隋昱德獲報後火速趕往現場，發現鄭姓老翁正神色匆忙地持續操作ATM介面。員警主動上前詢問款項用途，老翁起初顯得相當忐忑，隨後宣稱這些現金是用於購置房產所需的簽約金。

    然而，就在員警耐心詢問購屋細節以確認案情時，鄭翁的手機突然傳出語音通話聲。令人意外的是，另一頭的女子竟然大聲稱呼鄭翁為「老公」，親暱語氣引起員警高度懷疑。經徵得鄭翁同意後，員警進一步查閱其通訊軟體內的對話紀錄，赫然發現鄭翁已深陷詐騙集團設下的溫柔鄉，雙方不僅以老公老婆相稱，對方更透過日夜噓寒問暖的甜蜜話術取得老翁信任，隨後便以各種名義要求大額金援。

    員警當場向鄭翁詳細剖析，這正是典型的愛情詐騙手法，所謂的買房藉口只是對方指導用來規避警方關懷的教戰守則。鄭翁在警方的專業勸阻下這才如夢初醒，意識到螢幕另一端的「愛人」竟是詐騙集團成員，隨即停止所有提款與轉帳動作。此次警民聯防默契十足，及時攔下台幣45萬4000元，老翁事後對警方與超商店員的細心守護表達由衷感謝。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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