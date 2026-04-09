詐團內鬨狂喊「搶劫」！當街拉扯150萬現鈔滿地飛 收贓喬不攏全翻車

3名詐團成員因內鬨當街拉扯全被逮。（民眾提供）

台中市西區街頭昨上演一齣荒謬「搶劫疑雲」，兩名男子當街拉扯，其中一人還抱著大筆現金拔腿狂奔高喊「搶劫！」引發路人緊張圍觀，甚至有人熱血上前幫忙攔人，未料整起事件真相曝光後卻讓人大跌眼鏡，原來不是搶案，而是詐騙集團成員收贓喬不攏，鬧到當街翻臉，最終3人全數落網遭移送法辦。

案發於8日晚間10時45分許，當時兩名男子在向上路旁一輛賓士車旁激烈拉扯，過程中有人抱著裝有鉅款袋子逃跑，還大喊「搶錢」，路人誤以為發生搶案，紛紛報警並協助追人，逃跑的林姓男子在慌亂中不慎跌倒，袋內現金瞬間散落一地，場面一度混亂。

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最終在轄區第一分局公益所員警與民眾合力下，將林男與另一名李姓男子當場制伏，經查，這場「搶劫鬧劇」其實是詐騙集團內鬨，26歲林男是車手，當天南下台南向假檢警詐欺案被害人面交收取150萬元，25歲李男則是上游指派收水手，與19歲陳姓同夥共駕賓士車前來收取贓款。

未料雙方對金額認知出現落差，當場爆發爭執甚至拉扯，林男情急之下竟反咬一口高喊「搶劫」企圖脫身，反而引來更多關注與報警，意外讓整起事件曝光，案發當下，陳姓男子見情況失控，立即駕車逃離現場，但警方連夜追查，迅速將其查緝到案。

這起因分贓不均引爆的「假搶劫」鬧劇，不僅荒唐，也讓3名詐團成員全數落網，經漏夜偵辦，全案將依詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，將3人移送台中地檢署偵辦，並建請羈押。

第一分局公益所長劉松吉說明案情。（警方提供）

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