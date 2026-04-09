3台男跨國空運毒品被攔截 逾512公斤、市價3億元K他命提前銷毀

廖男等3人以玻璃纖維之名掩飾，去年12月7日自德國法蘭克福空運逾512公斤K他命至台灣。（記者鄭淑婷翻攝）

檢調警聯手破獲跨國運毒案，查扣512餘公斤、市價3億元K他命，嫌犯25歲廖姓、24歲蔡姓、22歲陳姓男子以玻璃纖維之名掩護，將毒品從德國法蘭克福空運至台灣，甚至找來少年協助運毒，所幸該批毒品即時被攔截，若流入市面可供高達170萬人次施用，將對社會造成嚴重危害，桃園地檢署今（9）日依毒品危害防制條例運輸第3級毒品罪將3人起訴，並向法院具體求處廖男及陳男10年以上、蔡男7年以上重刑，該批毒品已辦理提前銷毀作業。

廖男等3人為貪圖豐厚報酬，與其他不詳之人謀議運毒，去年12月7日自德國法蘭克福空運84箱貨物抵台，裡頭夾藏大量K他命，並以「玻璃纖維」貨名掩飾，廖男事先承租位於高雄市小港區某民宅作為收件處，在毒品抵達時與蔡男一同租用小貨車運毒，2人可拿8萬元載運報酬，陳男另以1到2萬元代價，找來2名少年開車監控、回報送貨狀況。

請繼續往下閱讀...

該批貨物一抵達桃園國際機場，即被財政部關務署台北關發現夾藏毒品，總重量高達512.690公斤，隨即通報法務部調查局桃園市調查處報請桃檢檢察官周欣儒指揮偵辦，檢調及桃園警分局組成專案小組執行監控，讓該批毒品繼續運送流程，並於同年12月10日在高雄小港區查獲前來領貨的廖男、蔡男，以及負責監視運毒狀況的廖姓、吳姓少年，再循線拘提陳男到案，廖、陳2人訊後聲押獲准。

由於該批毒品數量甚鉅、保管不易，且有侵害人體健康而危害保管人員安全的風險，已由檢方依法辦理提前銷毀作業，檢方今日偵結全案，依毒品危害防制條例運輸第3級毒品罪嫌起訴廖、蔡及陳男3人並移審桃園地院，考量廖男3人無視國家杜絕毒品之嚴令峻刑而犯案，該批毒品若流入市面，恐對國民健康及社會秩序造成嚴重危害，加上陳男還指示2名少年參與其中，分別向法院具體求處廖男及陳男10年以上、蔡男7年以上有期徒刑，2名少年共犯另由高雄少年及家事法院調查中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廖男等3人以玻璃纖維之名掩飾，去年12月7日自德國法蘭克福空運逾512公斤K他命至台灣。（記者鄭淑婷翻攝）

廖男等3人以玻璃纖維之名掩飾，去年12月7日自德國法蘭克福空運逾512公斤K他命至台灣。（記者鄭淑婷翻攝）

廖男等3人以玻璃纖維之名掩飾，去年12月7日自德國法蘭克福空運逾512公斤K他命至台灣。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法